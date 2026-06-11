Представители европейских стран намерены добиться от президента США Дональда Трампа поддержки для мирных переговоров с Россией. Европейские лидеры намерены использовать встречу с американским лидером на саммите "Большой семерки".

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Европейцы будут пытаться убедить Трампа поддержать планы по началу новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Европа хочет переговоров с РФ

Источники, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что Великобритания, Франция и Германия считают, что инициатива в войне сместилась в сторону Украины, что открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с диктатором России Путиным на Аляске в 2025 году.

Лидеры этих стран хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве "отправной точки для переговоров", а также на надежные гарантии безопасности для Украины. Речь идет, в частности, о развертывании многонациональных сил на территории Украины.

Позиция Москвы

Российский диктатор Путин неоднократно отказывался от прекращения огня для проведения мирных переговоров. Главарь Кремля аргументировал свое решение тем, что это позволит Киеву перевооружиться и укрепить оборону. Также в Москве выступают категорически против присутствия европейских войск в Украине.

Вместо добросовестных предложение для начала переговоров Путин продолжает говорить языком ультиматума. В частности, главарь Кремля мечтает, что Украина уступит территории Донецкой области, которые российским войскам не удалось захватить в ходе боевых действий с 2014 года.

Критики идеи взаимодействия с Россией в настоящее время, в том числе некоторые официальные лица из европейских стран, говорят, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, и Москва продолжит настаивать на своих ультиматумах.

Окно возможностей для дипломатии

Несмотря на то, что полномасштабное вторжение в феврале 2022 года продолжается уже пятый год, российские войска добиваются незначительных успехов на поле боя ценой огромных потерь, а их экономика испытывает трудности, несмотря на рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Украина также ведет продолжительную кампанию ударов внутри России, нацеленную на нефтеперерабатывающие заводы и предприятия, связанные с оборонным производством, проникая все глубже в страну, чтобы приблизить войну к домам простых россиян.

В этом ситуации страны Европы видят возможность в формировании нового этапа переговоров, поскольку возглавляемые США переговоры зашли в тупик, так как Вашингтон сосредоточен на конфликте с Ираном.

Европейцы хотят получить одобрение Трампа на свои предложения, чтобы усилить давление на Россию и заставить её сесть за стол переговоров, что, по словам источников, знакомых с ситуацией, может привести к началу переговоров с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце.

Ранее Европейские лидеры призвали диктатора России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение боевых действий в Украине. Это решение позволит начать переговоры по составлению мирного договора.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ назвали циничное условие завершения войны с Украиной до "конца дня", пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов, которые Россия пытается оккупировать.

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