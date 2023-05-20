Дипломатическая активность в мире растёт в ожидании масштабного наступления ВСУ и других событий, а лавров всё больше ощущает себя в шкуре пригожина и паникует.

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Пригожин запаниковал, когда понял, что его могут сделать козлом отпущения, если ВСУ устроят в Бахмуте "котёл" росармии. Пригожин так много кричал, что это именно он взял Бахмут, а Герсимов ему лишь мешал и снарядов не давал, что он и "Вагнер" стали прочно ассоциироваться с Бахмутом в сознании россиян. Поэтому "котёл" на пригожина вешается автоматически, и он почти ничего с этим сделать не может. Недруги пригожина будут варить его в медийном бахмутском "котле", добавляя соль и специи по вкусу, а в Кремле, глядя на это, будут обязаны сделать оргвыводы.

Поэтому пригожин стал вопить "Всё пропало", "Нам крышка, писец и амба", угрожал перед 9 мая уйти с позиций, и пошёл в контратаку на Кремль, начав рассказывать о тупом деде, который всё провалил. В обмен на прекращение этого наезда на генштаб и на бункер пригожин просил разрешить ему вернуться в Африку, вынув кадровый состав "Вагнера" из Бахмута. Вагнеровский зеков он щедро оставлял Герасимову.

Бункер на это ответил пригожину, – на тебе снаряды, не паникуй и ничего не бойся. Мы тебя на съедение недругам не отдадим, поскольку ты уже сильно раскрученный медийный персонаж и живая легенда русского народа. Но по этой же причине в Африку официально тоже не отпустим, ибо твой медийный дух должен витать в треугольнике Бахмут – Москва – Свято-Ленинград для воодушевления вяликого русского народа.

Не факт, что тело пригожина находится в указанном ему треугольнике, информационные технологии позволяют гнать такие медийные волны и из Африки. Лукашенко даже удаётся создавать медийную волну, похоже, лёжа в холодильнике морга. Фото, где военный отдаёт честь манекену с лицом лукашенко, как раз и наводит на мысль, что прототип лежит или на койке в больнице или в её холодильнике. Если второе верно, то можно констатировать, что белорусский диктатор тоже обзавёлся личным бункером, пусть и более скромным, чем у его московского дружка.

Шум, поднятый пригожиным из-за возможности "котла" для росармии в Бахмуте, имеет объективные основания. Не надо быть выпускником академии генштаба, чтобы понять, что такая возможность существует. Но это не означает, что Залужный и Сырский непременно сейчас ею воспользуются. Можно не спешить, держать врага в напряжении и давить ему на нервы, заставляя размышлять: будут ВСУ делать "котёл" или нет, и если да, то, когда.

Нервы у пригожина не выдержали, почему он и начал ставить публично вопрос: избавьте меня от ответственности за Бахмут или стяните к нему стотысячную армию, чтобы всё было по размерам битвы за Сталинград. У Герасимова нервы крепче, чем у пригожина, и ума тоже больше. Поэтому он не стягивает стотысячную армию с танками в лесополосы и яры вокруг Бахмута, где деревья срезаны снарядами так, как после кронирования в Киеве под надзором Кличка. Герасимов не хочет делать из неё удобную мишень для украинских артиллеристов. Поэтому выжидает, что будет делать Залужный в Бахмуте и вокруг него, и рассчитывает, что в случае сильного давления ВСУ росармия уйдёт за речку Бахмутку и окопается в обороне, чтобы выматывать наши силы. В этом случае половина руин Бахмута останется за ней, и генштаб РФ будет иметь все основания продолжать сообщать об упорных боях, и никто не сможет обвинить Герасимова в том, что он сдал город. Это калька со старого нашего плана, если всё будет плохо, то уйдём в Часов Яр за канал Днепр – Донбасс и там займём оборону.

Отход росармии за Бахмутку существенно не отразится на медийном поле РФ, поскольку 80% её обитателей считают, что идёт не война, а военная спецоперация и где-то далеко в Украине. Этим 80% безразлично – продвинулась там росармия на 5-7 км или отступила на 5-7 км. Эти 80% волнует только одно, лишь бы военные действия не перенеслись вглубь РФ. К тому, что где-то в поле или селе в Белгородской или Курской области взорвался снаряд эти 80% уже привыкли, и считают, что так надо, поскольку всё-таки идёт военная операция, а на манёврах всегда что-то взрывается.

Есть даже подозрения, что половина новостей о таких взрывах – это фейки, создаваемые генштабом РФ для поддержки градуса и поднятия духа. Но для этих 80% главное, чтобы в Москве не было взрывов. Поэтому Собянин 18 мая и объявил об эпидемии "птичьего гриппа" в Москве и Подмосковье, не опасного для людей, и представил карту 16 районов, куда вход запрещён. По факту это карта мест, где хотят разместить ПВО, но не желая будоражить москвичей, втирают про эпидемию.

В Кремле почему-то боятся говорить о войне. Видимо, не разделяют популярного в США и ЕС мнения, что в случае объявления в РФ священной и отечественной войны с всеобщей мобилизации все там как один мобилизуются и совершат нечто, не имеющее аналогов. Но сентябрьская "частичная" мобилизация продемонстрировала обратное. Поэтому Собянин объявил именно эпидемию "птичьего гриппа" в избранных рощах Подмосковья и Москвы, а не создание колец ПВО. Собянин не хочет наблюдать исход таджиков и узбеков из Москвы, прихватывающих с собой сувениры.

Лавров тоже почуял недоброе на своём участке фронта. Поэтому 3 апреля он сообщил в интервью "Аргументам и фактам", что США хотят сорвать форум Расея – Африка, который лавров обязан провести 26-29 июля в Свято-Ленинграде. Он пожаловался, что американские дипломаты советую африканцам в Свято-Ленинград не ездить и держаться подальше от этого града обречённого.

Жалоба лаврова предназначалась не читателям газеты, а сидельцам кремлёвского бункера, которых он пытался, но не смог убедить, что форум близок к провалу и он не виноват. Всему виной объективные обстоятельства. У лаврова ситуация хуже, чем у пригожина. Пригожин мог регулярно рапортовать, что к назначенному сроку взял Бахмут на 35, 50, 70 и в итоге на 100%. Но лавров не может сказать, что в июле он провёл форум Расея – Африка на 30%, в августе доведёт эту цифру до 50%, а через полгода поднимет её до 100%. С форумом не как с Бахмутом, или провёл, или провалил. За провал форума сидельцы Кремля явно обещают снять с лаврова шкуру, натянуть на барабан и вручить пригожину перед убытием в Африку. Барабаны в Африке издавна популярны и пригожин легко сможет решить для Кремля какие-то вопросы, если шепнёт местным, какой интересный барабан он привёз им в подарок из Москвы.

Лавров попытался в апреле давить на сидельцев в бункере по методике пригожина через СМИ, но не мог заявить, что форум не состоится, так как Герасимов или ещё кто-то не дал снарядов. Нет у лаврова такого начальника, на которого он мог бы повесить провал, а взять и обвинить в провале бункерного деда, как пригожин, он не рискнул. Лавров знал, в отличие от пригожина ему замену найдут легко и быстро, а уехать в виде барабана в Африку логичнее уже после провала форума, чем до провала. К тому же, в начале апреля пригожин тоже ещё не позволял себе открыто наезжать на путина. Но после 9 мая пригожин разошёлся и лавров тоже решился на шантаж бункерных.

Лавров логично исходит из того, что к 26 июля будет разгар боёв и на форум никто не приедет, кроме двух-трёх стран. Если разгара не будет, то всё равно будет напряжённость, приедет на две страны больше, но 54 государства он точно не соберёт. Проку от таких посиделок, где будет обсуждаться туман экономического сотрудничества РФ с Африкой, немного. Все вопросы можно порешать и без форума, в индивидуальном порядке через "Вагнер" и другие структуры. Уговорить приехавших обсудить российско-украинскую войну и принять какую-то декларацию не удастся. Все будут отнекиваться и говорить, что приехали обсуждать торговлю, а не войну. Ещё и сошлются, что официально РФ войну не объявляла ни Украине и никому другому, так что, как можно обсуждать то, чего нет.

Это будет провал по представительству, а также политический и информационный пшик. Это будет и полный провал ведомства лавров с оргвыводами. Как далеко бункерные зайдут в оргвыводах сложно сказать. Но лавров подозревает, что только увольнением для него это не закончится и серьёзно опасается за свою шкуру.

К несчастью для лаврова, 16 мая он со своим ведомством попал в двойной "котёл", одну из половинок которого проспал. Лавров был готов к тому, что 19 мая Си Цзиньпин проведёт в Китае трёхдневный саммит с главами пяти государств Центральной Азии. Москву на него не позвали, и всем, а не только лаврову, понятно, что это означает в геополитическом аспекте. Для лаврова это ещё и крупный личный провал. Ещё больший провал для лаврова это то, что 25 мая в Пекин едет большая делегация российских олигархов во главе с мишустиным, а не с ним. Нет информации, что лаврова вообще включат в её состав. Делегация едет, чтобы сдать Китаю инфраструктуру РФ. Из деталей её визита уже известно, что Пекин хочет, чтобы порт Владивостока и железная дорога, идущая из Китая к нему, стали его собственностью.

По сути, Пекин навязывает Москве договор, аналогичный договору о статусе Восточно-Китайской или как её ещё называли Маньчжурской железной дороги. Эта дорога с 1897 по 1935 г. находилась вне юрисдикции Китая и имела статус экстерриториальной собственности Московии. Обслуживали и охраняли её российские или советские военные специалисты. В 1928-1929 гг. китайцы пытались вернуть её себе, что привело к ограниченной войне с СССР, которую они проиграли. В 1935 г. японцы создали государство Маньчжоу-Го, на территории которого оказалась эта дорога, и Москва решила, что дешевле её продать, чем воевать за неё. В 1945 г. СССР вновь овладел ею, но в 1952 г. Мао Цзэдун уговорил Сталин отдать её Китаю. Похоже, Си Цзиньпин во время визита в Москву, тоже уговорил путина и мишустин едет для оформления бумаг.

Но гораздо большим провалом и полной неожиданностью для лаврова и его ведомства стало появление 16 мая в ТАСС и в других центральных СМИ РФ сообщения, что Сирил Рамафоса, президент ЮАР, общался 13 и 14 мая по телефону с президентами Украины и РФ и договорился, что они примут делегацию из шести стран Африки для обсуждения его мирного плана. Пощёчиной для лаврова, прежде всего, было то, что ТАСС источником этой новости назвало интернет-сайт g1 из медиа-группы главного бразильского телеканала Globo (Земля), а не МИД РФ.

Сайт g1 своим источником новости называл речь Рафамоса 16 мая на совместном брифинге с китайцем Ли Сяньлуном, премьер-министром Сингапура, находившимся в ЮАР. На сайте Ли Сяньлуна, являющегося старшим сыном знаменитого покойного премьера Ли Куан Ю, есть текст выступлений обоих. Из него следует, что первым взял слово Ли Сяньлун как гость и он же первым поднял тему российско-украинской войны. Он заявил, что Сингапур твёрдо поддерживает устав ООН, территориальную целостность Украины и намерен продолжать голосовать в ООН за все резолюции, осуждающие агрессию РФ. Но хочет торговать и иметь хорошие отношения как с Украиной, так и с РФ.

Рафамоса в ответной речи сказал, что ЮАР близка позиция Сингапура и у него даже есть мирный план, который разделяют в Сенегале, Египте, Замбии, Уганде и Конго, а Лондон и Вашингтон выражают ему "осторожную поддержку". Слова про "острожную поддержку" явно заставили мурашек бегать по коже лаврова, так как означали грандиозный провал его ведомства.

До этого лаврову удавалось всё время держать под контролем Рафамоса и этот аспект внешней политике ЮАР. Рафамоса в апреле 2022 г. поговорил по телефону с Зеленским и они, мягко говоря, не сошлись в оценке российской интервенции в Украину. Весь 2022 г. Любови Абровитовой, послу Украины в ЮАР, хамски отказывали во встрече не только с Рафамоса, но и главой МИД, поясняя, ей не по чину встречаться с такими выдающимися людьми. Вот когда она станет хотя бы министром, тогда с ней и встретятся. ЮАР в ООН голосовала тоже весь год либо против резолюций по российско-украинской войне, либо воздерживалась, и вдруг такой неожиданный разворот, который лавров проспал.

Этот разворот Рафамоса имеет вполне земное объяснение. Рафамоса не только президент ЮАР, но и один из богатейших людей страны, начинавший политическую карьеру как борец за права угнетённого народа в рядах Африканского национального конгресса. Он знаменит двумя вещами. Во-первых, он часто опровергает свои слова, произнесенные вчера, и говорит прямо противоположное. Во-вторых, став президентом в 2017 г. он объявил беспощадную борьбу с коррупцией, и несколько раз его уличали в крупной коррупции. В том числе летом 2022 г. и он до сих пор не может замять этот скандал. Так что, не сложно понять, как лаврову удавалось влиять на Рафамоса.

Ещё есть объективные обстоятельства. Это президентские выборы в 2024 г. на которых от Рафамоса хочет избавиться не только оппозиция, но и половина его партии. Экономика вяло стагнирует и в стране давний системный кризис, возникший ещё до президентства Рафамоса. По факту ЮАР в предреволюционной ситуации, и если в половине страны опять как зимой пропадёт электроэнергия, причём без бомбардировок, то Рафамоса, возможно, не придётся даже участвовать в выборах. Никакие деньги Москвы не могут изменить эту ситуацию. Но к революции ЮАР легко подтолкнуть гораздо меньшими санкциями, чем те, которыми США и Великобритания в 1994 г. принудили отменить режим апартеида.

Лавров осознаёт, битву за Рафамоса он проиграл, и поэтому 17 мая сделал интересный ход – дал эксклюзивное интервью специфическому телеканалу "Царьград" олигарха малафеева. Специфика "Царьграда" не в том, что он агрессивно отрицает существование украинцев и требует их ликвидации, а в том, что он последовательно продвигает нарратив, что половина, если не всё правительство РФ – это агенты ЦРУ и они продают расею Западу. Путина на нём тоже ругают, но поаккуратней, чем ругали на "Эхе москвы" и "Дожде", когда президентом США был Трамп и на расеи было больше свободы слова.

Лавров как член правительства из-за этой специфики "Царьграда" появляться вживую на нём не может, а если явится, то должен быть изобличён в продаже расеи и изгнан с позором. Но он явился и был встречен с почётом. Лавров пришёл в "Царьград" пожаловаться на США и на то, что западные дипломаты ему хамят. Пожаловался, что Макрон "кукарекает", что РФ – это вассал Китая, а сам-то этот "кукарека" вассал США. Пожаловался, что Запад называет себя демократией, но какая же это демократия, если он не позволяет другим, в том числе и РФ, делать то, что они хотят. Например, бомбить Украину, и отнимать у неё территории. Это недемократично, плакался лавров, ведь я же объяснял Западу, почему РФ так делает. Он ныл, что требование Запада, чтобы РФ вернулась к границам 1991 г. и вернула Крым, это вообще отрицание демократии. Пусть лучше Запад объяснит украинцам, что им надо смириться с теми реалиями, которые сложились на земле, сетовал он.

Ведущий "Царьграда" пронько всю беседу смотрел на лаврова с хитрым прищуром, так как понимал, зачем тот пришёл. В финале задал ему вопрос: "Сложно ли быть министром?" и чтобы очеловечить лаврова, сказал, что слышал, он ещё и песни для бардов пишет. Лавров ответ скомкал, так как пришёл не раскрывать душу, а объяснить бункерным, что он старался, но Запад хамит без меры, поэтому вышел провал с Рафамоса и ещё будет провал с форумом Расея – Африка. Лавров давал понять бункерным, если они не войдут в его положение, не оценят его старания и всё коварство Запада, то в следующий раз он расскажет "Царьграду" что-то поинтересней, чем о канале связи через помощника президента Юрия Ушакова между Кремлём и Белым домом. Ушлый пронько щурился и прикидывал, как далеко может зайти лавров в своих разоблачениях торговцев расеей, и думал, что его обязательно надо позвать, когда мишустин вернётся из Пекина. Разумеется, если украинские партизаны не успеют к этому времени взорвать автомобиль с лавровым. То, что позволено пригожину, не позволено лаврову.