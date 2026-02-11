Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала мирный план по Украине, который содержит 20 пунктов, ни через официальные, ни через неофициальные каналы. Несмотря на все это, по его словам, Россия якобы готова к компромиссам.

Видео дня

Об этом он заявил в комментарии пропагандистским росСМИ. Самое важное, как пояснил он, чтобы учитывались "законные интересы" страны.

"Сейчас они (украинская переговорная группа. – Ред.) демонстрируют какой-то документ из 20 пунктов, который нам никто не передавал. Его содержание частично попало в СМИ", – сказал Лавров.

Он также отметил, что на основе договоренностей, достигнутых между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске, якобы можно было быстро согласовать окончательный договор по урегулированию в Украине. Однако потом этот документ, по его словам, "несколько раз перелопатили".

Министр охарактеризовал дальнейшие версии мирного соглашения как "попытки изнасилования американской инициативы", что, по его утверждениям, сделал президент Украны Владимир Зеленский и его переговорная команда. В то же время он заявил, что Москва якобы всегда готова искать компромиссы, но не поступится собственной безопасностью.

"Компромиссы всегда возможны, когда несколько государств, даже два, договариваются между собой. Мы всегда готовы к компромиссам, то есть к поиску баланса интересов. Главное – чтобы учитывались законные интересы каждой страны", – утверждает глава МИД РФ.

Мирный план Дональда Трампа – последняя информация

Напомним, ранее американское издание Financial Times заявило, что, мол, уже в мае в Украине состоятся выборы президента. Более того, украинцам, которые придут на избирательные участки, также будут предлагать высказаться об условиях будущего мирного соглашения с РФ на всеукраинском референдуме, который якобы требует от Киева Вашингтон.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным Reuters, США хотят мирное соглашение в марте и выборы в Украине в мае. Такие предложения под соусом "достижения амбициозной цели" выдвигали американские переговорщики украинской делегации во время переговоров в Абу-Даби и Майами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!