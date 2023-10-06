Лавров соврал, что Россия передала Украине списки депортированных детей, – омбудсмен

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что государство-агрессор якобы предоставило все списки в отношении украинских детей, не соответствует действительности. Такое вранье он рассказывал в ООН.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец. По его словам, Россия никогда не передает никаких сведений ни напрямую, ни через посредников. Это касается как информации с территории России, так и с временно оккупированных территорий Украины.

"Я, когда, например, услышал заявление Лаврова, которое он сделал в ООН, что якобы РФ предоставила все списки по украинским детям, могу публично сказать, что это не соответствует действительности, это – неправда. Никаких списков мы не получали", – подчеркнул омбудсмен.

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В то же время он отметил, что неоднократно обращался в РФ, в том числе через ООН, однако никогда не получал положительного ответа и никаких данных. Между тем, сами россияне заявляют, что на территории РФ сейчас находится более 700 тысяч украинских детей.

Лубинец отметил, что не знает, можно ли верить этой информации, поэтому необходимо иметь инструментарий для ее верификации. По словам омбудсмена, никакие инструменты сейчас "не работают от слова вообще".

"Нужно понимать, что на самом деле мы упираемся в нежелание РФ отдавать украинских детей. И мы должны постоянно придумывать новый инструментарий давления на РФ", – заявил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что депортированные с временно захваченных территорий в Россию малолетние украинцы терпят телесные и психологические наказания. Поводом к "воспитательной работе" является отказ выполнять слова гимна РФ и упоминания, что они граждане Украины.

– OSINT-сообщество Molfar сообщило, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело было остаться на Родине сиротам.

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