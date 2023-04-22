Существует мнение, что Украина может зайти в Евроатлантический союз не сразу, а сначала своей неоккупированной частью и только потом — по мере освобождения остальных регионов — другими своими частями. Но пока вся Украина не будет освобождена, всем понятно, что война с мордором не закончилась окончательно, принимать же к себе воюющую — даже воюющую потенциально — страну и брать на себя соответствующие обязательства НАТО не станет. По крайней мере — если иметь в виду НАТО в целом.

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А вот самая боевая часть НАТО могла бы в этом смысле и рискнуть. Причём даже и после полной деоккупации Украины именно эта наиболее боевитая часть НАТО будет гораздо более готова к принятию перед Украиной соответствующих обязательств, чем остальные партнёры по блоку — опасливые, неповоротливые и дружно ссылающиеся при этом на вонючку-Венгрию, бережно (как раз для такой удобной ссылки) в консенсусном НАТО сохраняемую.

То есть, говоря о вступлении Украины в НАТО по частям, надо бы иметь в виду части не столько Украины, сколько самого НАТО.

(Этот путь, между прочим, уже в какой-то степени проторил Азербайджан, объединив свою армию с армией всего лишь одного члена НАТО — Турции, чего ему оказалось вполне достаточно для маленького разгрома Армении, которую и оркостан в такой ситуации не осмелился поддержать.)

Ну а причисляю я к верным нашим странам-"боевикам", разумеется, Соединённые Штаты и Великую Британию (именно так — двумя словами, как в украинском!), а также проверенных в деле наших настоящих друзей — Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, непосредственно, кстати, граничащих с россией (например — с калининградской областью), да ещё вдобавок (кроме Эстонии) — с Беларусью.

Однако теперь уже — наряду с традиционными в этом контексте странами — среди потенциальных гарантов безопасности Украины следует упомянуть и нового НАТОвского члена — Финляндию, имеющую не только сухопутную границу с мордором, но и не очень пока афишируемые связанные с ним же территориальные проблемы, которым уже 83 года.

Итого, выходит, 7 членов НАТО, а вместе с Украиной такое "Малое НАТО" будет включать, получается, 8 стран. Не так уж, вроде бы, и много, но коль среди них — US & UK, то это всё равно железный купол, а не пластилиновый напёрсток.

Можно было бы, конечно, заодно уж говорить и о других — например, о Словакии — но, не имея с оркостаном непосредственной границы, эти другие не будут столь активны, из-за чего может оказаться, что больше стран — меньше уровень взаимных обязательств.

Всё это, безусловно, будет не вместо НАТО "настоящего", а как первый этап в начале большого пути. Так что и "ФИГ-партнёры" (Франция, Италия, Германия), и даже дорогая Венгрия, и все прочие многочисленные члены нас ещё тоже дождутся — дайте только срок.

Данный вариант вырисовывается всё более конкретно, он вполне реален и перспективен, в связи с чем после нашего контрнаступления мы к нему ещё вернёмся — уже в совсем прикладном плане.

Верим в ВСУ, слава Украине!