Кум Путина Медведчук заявил, что переехал в Москву на постоянное жительство

Кум президента РФ, один из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что постоянно проживает в Москве после того, как его обменяли на защитников "Азовстали". Он также утверждает, что украинские власти якобы предлагали ему выехать из страны на несколько месяцев, когда он находился под домашним арестом.

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Об этом Медведчук заявил в интервью пропагандистам российского "Первого канала". "Я раньше приезжал в Москву по различным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве", – сказал он.

При этом предатель Украины пожаловался, что оказался в РФ вынужденно, поскольку Киев передал его РФ в рамках обмена пленными.

Кроме того, Медведчук утверждает, что президент Владимир Зеленский якобы присылал к нему людей, которые предлагали ему уехать из Украины "на два-три месяца".

"От Зеленского, от его руководителя администрации (Андрея Ермака, главы Офиса президента. – Ред.) приезжали люди", – заявил кум Путина.

Медведчук считает, что он "мешал" властям Украины и они якобы видели в нем "главную опасность".

Бывший депутат Верховной Рады призвал "объединиться" украинцев, "которые не поддерживают Зеленского и его бандеровцев".

По словам Медведчука, он хочет показать "другую Украину" и обвинил президента Украины в "войне до последнего украинца в интересах Запада", умолчав, что именно его кум, Владимир Путин, развязал масштабную агрессию против украинского государства.

Напомним, в апреле 2022 года СБУ задержала Медведчука, когда он пытался сбежать из-под домашнего ареста за границу, переодевшись в форму ВСУ. В сентябре кума Путина обменяли на 200 защитников "Азовстали".

Суд над Медведчуком в Украине продолжится заочно: за государственную измену ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В РФ Медведчук выпустил обширную статью об Украине, в которой призвал "учитывать интересы" Москвы, а в войне обвинил Запад. Он также дал интервью росСМИ, заявив о намерении "бороться за другую Украину" и "ломать курс Киева".

В свою очередь, в России предложили создать "правительство Украины в изгнании" с предателями Януковичем, Азаровым и Медведчуком. Также в РФ возобновились слухи о планах сделать Медведчука "гауляйтером" Украины в случае ее оккупации, однако кандидатура бывшего нардепа подверглась резкой критике.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Медведчук предложил Кремлю "план Б", который заключается в разделении Украины по принципу Северной и Южной Кореи.