Кум Путина Медведчук неожиданно написал статью об Украине и призвал 'учитывать интересы' России: в войне обвинил Запад

Пророссийский политик, кум диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук написал статью об Украине, в которой вину за развязанную Россией войну переложил на Запад. Также в этой статье он призывает пророссийских политиков создать в Украине "политическое движение".

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Кроме того, Медведчук заявил, что необходимо учитывать интересы России, армия которой ежедневно бомбит украинские города и убивает мирных жителей. Статья одиозного политика опубликована в российских пропагандистских СМИ.

По словам Медведчука, "необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался и не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы". Он пожаловался, что в Украине запретили деятельность пророссийских партий, поэтому мечтает, чтобы прокремлевские политики создали новое "движение". Политик выдал, что "мир должен услышать таких людей".

Кум Путина также призвал учитывать "интересы" России в строительстве новой разрядки. Политик заявил, что во избежание ядерного конфликта нужно учитывать интересы всех сторон.

Напомним, Верховная Рада большинством голосов лишила мандатов пятерых народных депутатов от запрещенных партий. Без места в парламенте остался, в том числе, Виктор Медведчук.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в обмене, в котором участвовал кум Владимира Путина Виктор Медведчук, было четыре локации и четыре страны.

– Как известно, в рамках этого исторического обмена 21 сентября 2022 года нашей стране удалось вернуть 215 защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов". Россиянам выдали Медведчука и 55 оккупантов.

– Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что кум Путина больше всего нужен ФСБ России, так как через него осуществлялось финансирование должностных лиц и агентурных сетей.

– Говорят, что Путин одобрил крупнейший с начала войны обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября вопреки возражениям ФСБ РФ.

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