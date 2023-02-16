Медведчук предложил Кремлю 'план Б' по Украине: Данилов объяснил, в чем идея кума Путина

После провала российского "блицкрига" в Украине Россия перешла к плану "Б", суть которого заключается в разделении украинского государства по принципу Северной и Южной Кореи. Этот план Кремлю предложил предатель Украины Виктор Медведчук.

Видео дня

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов BBC. По его словам, в Кремле поняли, что полностью не могут захватить соседнее государство, поэтому сейчас намерены "делать так называемую вторую Украину".

"Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Медведчук и некоторые пророссийские политики в Украине будут "продвигать" создание "двух стран". Данилов намекнул, что речь идет о депутатах Верховной Рады от ОПЗЖ.

В ближайшее время Москва постарается сделать все для полной оккупации Донбасса вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем воплотить в реальность эту идею с разделом Украины, говорит он.

"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", – рассказал Данилов.

Идеей двух стран также занимаются люди, которые готовили Будапештский меморандум в 1994 году – "их подняли, стряхнули с них труху".

"Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", – сказал секретарь СНБО.

Как известно, Корея была разделена на Северную и Южную в 1945 году, после поражения Японии во Второй мировой войне (Япония аннексировала Корею в 1910 году после Русско-японской войны).

США и СССР подписали соглашение о совместном управлении Кореей. После Корейской войны (1950-1953) государства были разделены демилитаризованной зоной.

Напомним, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук был задержан СБУ в апреле 2022 года в момент бегства из-под домашнего ареста. В сентябре его обменяли на 200 защитников "Азовстали". Суд над ним продолжится заочно: за госизмену ему грозит до 15 лет заключения.

В России Медведчук выпустил пространную статью об Украине, в которой призвал "учитывать интересы" РФ, а в войне обвинил Запад. Он также дал интервью кремлевским пропагандистам, заявив о намерении "бороться за другую Украину" и "ломать курс Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал, что Украине якобы грозит разделение по примеру Кореи и что такого сценария якобы хотят в самом Киеве.

В ответ Данилов заверил, что "корейского" сценария войны в Украине не будет, а "координаты движения российскому военному кораблю заданы".