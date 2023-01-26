Медведчук дал интервью российским пропагандистам и заявил, что будет 'бороться за другую Украину': хочет 'ломать курс Киева'

Кум президента РФ Виктор Медведчук, которого обменяли на защитников "Азовстали", дал интервью российским пропагандистам. В нем он повторил основные нарративы кремлевской пропаганды и сообщил, что якобы намерен бороться за "другую Украину".

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В частности, Медведчук в беседе с RT заявил, что необходимо "ломать" курс Киева относительно противостояния с российским агрессором. Такой курс, по словам прокремлевского политика, якобы грозит "очень серьезными последствиями".

При этом у Медведчука "есть дальнейшие планы", но объявит он о них, "когда придет время". Кум Путина также рассказал о новом политическом движении, которое якобы "развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей поддержке Зеленского".

Будущее этого движения, по словам Медведчука, якобы зависит от миллионов людей в России, Украине и в Европе – "миллионов людей, не согласных с действиями Зеленского".

Так, он цинично заявил, что не все украинцы "объединились в вопросе антироссийской истерии".

Кроме того, Медведчук поблагодарил Кремль за его обмен, который состоялся на 22 сентября.

"21-го меня перемещали сначала на самолете в Польшу, где я находился в самолете фактически 12 или 14 часов. ...Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место", – сказал он.