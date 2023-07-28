Кум Путина Медведчук и экс-журналист Жарких запустили в РФ проект "Другая Украина": что задумали

В России официально зарегистрировали общественную организацию "Другая Украина", которая поддерживает агрессию Кремля и распространяет российскую пропаганду. Председателем ее совета оформлен бывший нардеп, предатель и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, а главой исполкома – бывший украинский журналист Денис Жарких.

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Информацию об этом в реестре юридических лиц страны-агрессора нашел проект "Схемы" ("Радио Свобода"). Данные об ОО "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина"" были записаны в документы в июне 2023 года.

Офис проекта Медведчука, согласно реестру, находится в бизнес-центре в доме 9 на переулке Карманицкий в Москве.

Проект бывшего украинского политика заявил об интеллектуальной собственности на товарные знаки: "Настоящая Украина", "Голос второй Украины" и "Другая Украина".

Журналисты отметили, что "Другая Украина" сейчас оформлена как общественная нерелигиозная организация, а не политическая партия, поэтому она не может участвовать в выборах в местные советы или Госдуму РФ.

С ноября 2022 года "Другая Украина" ведет пропагандистскую страницу в Facebook.

Денис Жарких – 55-летний бывший журналист, который работал в Украине на Медведчука по меньшей мере с 2015 года.

После того, как канал "112 Украина" стал подконтрольным ближайшему окружению одиозного политика, Жарких выступил в роли телеведущего (программа "По сути").

В 2018-м тогдашний генпрокурор Юрий Луценко инициировал проверку публичных высказываний т.н. журналиста. Пресс-служба ОГПУ и сам Луценко не ответили на вопросы журналистов "Схем" о результатах этой проверки.

У расследователей есть информация, что в сентябре 2022 года, уже после полномасштабного вторжения, Жарких пересек украинско-словацкую границу. Судя по всему, после этого он переехал в РФ. Как пособнику Медведчука удалось выехать, неизвестно.

Известно, что проект Медведчука проводит на территории Российской Федерации публичные антиукраинские мероприятия. Одна из таких встреч – круглый стол "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления" – состоялась 19 июля в Доме российского зарубежья им. Солженицына. Заявляется, что участники обсуждали статью "Две Украины как новая политическая реальность" авторства кума Путина.

"Схемы" считают, что к движению "Другая Украина" причастны и некоторые другие предатели (политические комментаторы из закрытых пророссийских телеканалов, политтехнологи, депутаты местных советов от ОПЗЖ), которые выехали из Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Агентство по розыску и менеджменту активов арестовало земельный участок и спортивную базу жены лидера запрещенной "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко стоимостью 303 миллиона гривен. Площадь участков составляет 9,5 гектара.

– В СБУ ранее сообщали об аресте акций Марченко в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Стоимость этих активов оценивается в 740 миллионов гривен.

– Также прокуроры вернули из незаконной собственности Марченко земли на берегу Днепра. Площадь участков 9,5 гектаров, стоимость – более 204 миллионов гривен.

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