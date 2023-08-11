Кулеба: переговоры в Саудовской Аравии стали для Украины прорывом

Переговоры относительно украинской Формулы мира, которые состоялись в Саудовской Аравии 5-6 августа, стали "прорывом" для Украины. Наше государство показало, что можно сплотить глобальную поддержку вокруг предложенного президентом Владимиром Зеленским плана по прекращению начатой Россией войны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 августа в интервью изданию Reuters. Глава ведомства отметил, что все мировые лидеры должны стать часть этих переговоров.

"Если страна хочет быть в авангарде мировой политики, она должна стать частью этих координационных встреч", – сказал Кулеба.

Он добавил, что число стран, заинтересованных в участии в таких встречах, как встреча в Джидде, "резко увеличилось" за последние недели. Эти события, по его словам, закладывают важнейшую основу для будущих переговоров о мире в Украине,

"Мы полностью удовлетворены динамикой этого процесса. Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, потому что мы впервые собрали вместе страны, представляющие весь мир, а не только Европу и Северную Америку", – отметил украинский министр.

Напомним, в городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

Участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжения действия зернового соглашения и ряд других.

В саммите приняли участие более сорока стран, включая Китай, Индию, Бразилию, США и страны Европы. Это втрое больше, чем участников на первой конференции, которая состоялась два месяца назад в датской столице Копенгагене.

СМИ пишут, что Китай, например, хотел показать, что он "не такой", как страна-агрессор Россия. Поэтому активно обсуждал вариант прекращения войны, выдвинутый нашей стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ОП Андрей Ермак сказал, что на саммите в Джидде обсуждали только формулу мира Владимира Зеленского, состоящую из 10 пунктов. Ни о какой заморозке конфликта на этой встрече речь не шла.

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