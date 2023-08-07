Китай на саммите в Саудовской Аравии стремился показать, что он 'не Россия' – FT

Китай на встрече советников лидеров государств по Украинской формуле мира в Джидде, Саудовская аравия, 5-6 августа хотел показать, что он "не такой", как страна-агрессор Россия. Поэтому активно обсуждал вариант прекращения войны, выдвинутый нашей стороной.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Они назвали участие Пекина в саммите конструктивным.

Чиновники утверждают, что Китай таким образом дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по прекращению российской войны в Украине.

"Встреча в Джидде завершилась в воскресенье без конкретных сдвигов. Но присутствие Пекина, который ранее отказался участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и стало главным событием среди участников мероприятия", – пишет FT со ссылкой на свои источники.

"Китай выглядит конструктивным и стремится показать, что он не Россия. Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", – сказал чиновник из ЕС.

Еще один участник саммите уверен, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Как сообщал OBOZREVATEL, участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжение действия зернового соглашения и ряд других вопросов. Все подробности саммита – читайте в нашем материале.