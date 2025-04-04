Куда пропал экс-президент Ющенко, как он выглядит сейчас и какую 'сенсацию' о его отравлении 'слили' в США. Фото

Третий президент Украины Виктор Ющенко в феврале 2025 года отметил свое 71-летие. Его приход к власти 20 лет назад состоялся в результате Оранжевой революции – массовых протестов против фальсификации президентских выборов 2004 года.

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С начала полномасштабного вторжения РФ Ющенко остается в Украине – вместе с семьей он проживает под Киевом. О том, чем занимается бывший глава государства и какую информацию рассекретили в США по поводу его резонансного отравления, читайте в материале OBOZ.UA.

Факты из жизни Виктора Ющенко

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка на Сумщине в семье сельских учителей. В 1975 году окончил Тернопольский финансово-экономический институт.

Проходил срочную службу в рядах армии СССР в пограничных войсках на границе с Турцией, позже работал экономистом на родной Сумщине.

Ющенко начал карьеру в финансовой сфере как помощник главного бухгалтера колхоза в Ивано-Франковской области, впоследствии работал в банковской системе Украины и в итоге возглавил Национальный банк Украины.

При нем была введена денежная реформа и введена в обращение гривна.

Политическая карьера Виктора Ющенко началась с участия в создании и управлении несколькими экономическими реформами, способствовавшими укреплению экономики в 1990-х годах.

В 1999 году Ющенко стал премьер-министром Украины. В 2002 году сформировал и возглавил оппозиционный блок и вошел в Верховную Раду, набрав наибольшее количество голосов, опередив Компартию.

Президентство Виктора Ющенко

Виктор Ющенко баллотировался на выборах президента 2004 как самовыдвиженец. Его главным оппонентом стал Виктор Янукович, оба кандидата прошли во второй тур.

Когда Янукович был объявлен победителем, вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов голосования, получившие название Оранжевая революция. Ключевые события разворачивались на Майдане Незалежности в Киеве, а Ющенко стал одним из лидеров протеста.

В итоге Верховный суд Украины признал результаты выборов незаконными и постановил провести повторное голосование. Ющенко одержал победу с результатом 51,99% голосов против 44,2% у Януковича.

При своем правлении Ющенко стремился к интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, проведению экономических реформ, а также активно выступал за сохранение культуры и истории Украины.

В частности, он добивался получения Плана действий по членству в НАТО и был в шаге от этого летом 2008 года. Тогда же предпринял попытку получить Томос для украинской церкви, однако не имел успеха из-за сопротивления патриарха РПЦ Алексия II.

Ющенко также начал работу над получением Украиной безвизового режима с ЕС, а в 2007 году начал переговоры о Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

В 2008 году подписал договор о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

При этом при Ющенко начала действовать новая версия Конституции со значительно ослабленными полномочиями президента и усиленной ролью парламента.

Кроме того, он активно противодействовал коррупции – добился самой успешной антикоррупционной реформы в истории Украины – внедрению ВНО. Индикатор контроля коррупции при Ющенко имел самые высокие показатели.

Также он активно занимался гуманитарной политикой, в частности, возрождением памяти о Голодоморе, созданием "Художественного арсенала" как центра культурной жизни столицы; возрождением казацкой столицы в Батурине.

Из-за прозападной политики Ющенко возникали постоянные конфликты с Россией, среди последствий которых было два газовых кризиса, когда Москва на новогодние праздники перекрывала украинцам поставки газа.

Деятельность Ющенко на посту президента оценивали по-разному: одни называли его сторонником демократии и европейских ценностей, а другие критиковали за невыполнение обещанных реформ и усиление политической конфронтации в Украине. От него также требовали более жесткой борьбы с коррупцией и критиковали за попытки руководить экономическими вопросами.

Что известно о семье Ющенко

Первой женой Виктор Ющенко была Светлана Колесник. Они познакомились во второй половине 70-х в Ульяновке на Сумщине, где Ющенко работал экономистом, а Светлана – учителем украинского языка и литературы. В этом браке у Ющенко родились дочь Виталина и сын Андрей.

В 1993 году Ющенко встретил свою вторую жену – гражданку США Екатерину Чумаченко, занимавшуюся бизнесом и строившую карьеру в американском правительстве. В 1998 году Виктор Ющенко женился во второй раз и в 1999 году у супругов родилась дочь София.

Вскоре появились еще одна дочь Кристина и сын Тарас. В 2005 году Екатерина Ющенко стала гражданкой Украины, а в 2007 году вышла из гражданства США.

Где Виктор Ющенко сейчас

Оставив политику, Ющенко сосредоточился на общественной и культурной деятельности и в настоящее время опекается четырьмя музеями.

"Один из них называется "Код нации", там я хочу показать, кто такие украинцы и что они дали этому большому миру. Еще один – дом Тараса Шевченко, пять чертежей и два эскиза которого он создал за 8 месяцев до своей смерти", – рассказал Ющенко в интервью ТСН.

С начала полномасштабного вторжения РФ третий президент с семьей остается в Украине в селе Новые Безрадичи под Киевом. У него пять внуков.

На территории усадьбы он создал целое минисело: кроме трехэтажного дома там есть сад, ферма, пасека, минимузей украинской культуры, столярная мастерская, пруд.

Крупнейшими хобби Виктора Ющенко является пчеловодство и сбор предметов старины. Он имеет большие пасеки, а также любит покупать старинные вещи.

Рассекречивание данных об отравлении Ющенко

В разгар избирательной кампании в конце 2004 года кандидат в президенты Ющенко был отравлен и имел серьезные проблемы со здоровьем. Австрийские врачи, к которым он обратился, заявили, что его отравили диоксином. Расследование.

Сам Ющенко говорил, что его отравили во время ужина с руководителями спецслужб Украины, потому что после этого ему сразу стало плохо.

Однако официальное следствие не смогло установить виновных в покушении и зашло в тупик.

В ноябре 2024 года Bloomberg сообщил, что разведка США обнародовала засекреченный меморандум, датированный 2016 годом, пролившим свет на убийства политических противников Владимиром Путиным.

Отравление Ющенко было включено в список возможных заказов Кремля. Оно стало "ключевым примером" того, как Москва устраняла угрозы, говорилось в документе.

"Сторонники Ющенко пришли к выводу, что российская разведка добавила в его еду химическое вещество диоксин, когда он был кандидатом в президенты и выступал за интеграцию Украины с Западом", – указали в разведке США.

В то же время ведомство не утверждало от своего имени, что за отравлением Ющенко стоит РФ, ссылаясь на слова его соратников, рассказывающих об этом покушении.