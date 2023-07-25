Кубраков может уже осенью возглавить Кабмин: СМИ заявили о вероятном увольнении Шмыгаля

Смена главы кабинета Министров Украины может произойти уже в начале осени.

Видео дня

Об этом сообщает издание "Главком".

Издание называет шесть кандидатов на пост председателя правительства.

Это вице-премьер Александр Кубраков, заместитель главы офиса Президента Ростислав Шурма, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, посол Украины в США Оксана Маркарова, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Издание утверждает, что наиболее вероятным кандидатом является Александр Кубраков. Он не имеет репутационных проблем и демонстрирует успешные результаты во многих направлениях работы. Что касается остальных кандидатов, каждый из них имеет существенные недостатки, которые, по мнению издания, уменьшают вероятность их назначения.

Почти год назад президент Украины Владимир Зеленский оценивал отставку Шмыгаля как маловероятную.