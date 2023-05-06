'Кто-то видел осуждение российского террора?': в МИД Украины отреагировали на пророссийское заявление Катара о взрыве дрона над Кремлем

В Украине поставили на место министерство иностранных дел Катара за заявление о том, что взрыв беспилотника над Кремлем является якобы эскалацией со стороны нашего государства. В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве поинтересовались, почему в Катаре не выступают с осуждением террористических ударов России по мирным украинским городам.

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Позицию государства раскритиковал представитель МИД Украины Олег Николенко на своем аккаунте в Twitter. Он напомнил только одно преступление российских оккупантов – обстрел Херсона 3 мая, в результате чего погиб 21 мирный житель города.

"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека, а ранения получили 48 человек?" – написал Николенко.

Дипломат подчеркнул, что это лишь один из фактов терроризма РФ против Украины и он оказывает не менее опасное влияние "на усилия для решения "кризиса" мирным путем".

Отметим, что полномасштабное неспровоцированное вторжение России в Украину в МИД Катара назвали "кризисом". В заявлении ведомства говорится, что "меры эскалации, как недавнее "нападение" на здание Кремля" якобы может привести "к эскалации насилия и продолжению расширения "кризиса".

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина. Он подчеркнул, что Силы обороны нашей страны испытывают дефицит вооружения для обороны собственных границ, не говоря уже о том, чтобы тратить их на представителей "бункерных элит".

В то же время в пресс-службе Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 мая в Москве у Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что на небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией диктатора поднимается дым.

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