Весь 2022 г. Москва шла на всевозможные ухищрения и провокации, чтобы Украина или США и ЕС начали с ней официально переговоры, но все её поползновения проваливались. В конце января вдруг "проснулся" Пекин и заявил, что он хочет стать великим миротворцем на всей планете от Африки до Украины, но только не в морях возле Китая. После таких его слов многие решили, а чем мы хуже Пекин, и начала выстраиваться очередь из желающих если не прекратить российско-украинскую войну, то решить собственные проблемы под её взрывы.

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Без очереди в ряды посредников сразу попытался влезть дуэт из лукашенко с Орбаном, но их быстро обломали. Лукашенко отправили чертить стрелки, откуда из Украины готовилось нападение, а Орбану предложили тщательней поработать над картой "Великой Венгрии" в районе Урала, а не в Европе. Затем небо услышало многочисленные молитвы и лукашенко загремел на больничную койку, откуда вышел пошатываясь с российским ядерным оружием.

О наличии у него склад с ядеркой лукашенко узнал 25 мая, сидя на совещании в Москве по делам некоего ЕАЭС. Осторожно отреагировал на новость обещанием зайти на склад, когда вернётся в Минск, и посмотреть, что там есть, и от ядерки сразу перешёл к молочке. Стал возмущаться, что Москва каждую весну понижает цены на его молочку, пользуясь тем, что коровы интенсивно доятся, чем подрывает стабильность в "союзном государств" и вообще это не по-братски. Настроения лукашенко уловил Порошенко, выступавший в эти дни на Киевском форуме безопасности. По данным инсайдеров, Порошенко передал лукашенко, что может купить у него ядерку по стабильной цене, как покупал запчасти для бронетехники. Но просил его московитов в это не вмешивать, а то опять замутят новое "дело Свинарчуков".

В итоге бледный лукашенко сидит придавленный молочкой и ядеркой, а команда Орбана мечется между Парижем, Брюсселем, Дохой, Пекином и Москвой, решая свои проблемы с газом, нефтью, действующими и недостроенными блоками АЭС. В свою очередь Москва издевается над Орбаном и продолжает троллить его, поднимая градус.

Если зимой Москва рассказывала, что украинские диверсанты или артиллеристы вот-вот поразят в РФ газопровод или нефтепровод, идущие в Венгрию через Украину, и даже делала взрывы возле них, то теперь появилась новая тема. Плохие и хорошие русские стали в унисон возмущаться, как же так, больше года идут СВО и война, а Украина транспортирует нефть и газ из РФ в Венгрию и получает за это деньги. Плохие русские требуют от Кремля прекратить финансировать "киевский режим", а "хорошие" требуют от Киева прекратить финансировать путинский режим.

Так общими усилиями они давят на Орбана, от которого Кремль требует не столько новых эпатажных заявлений, сколько твёрдого венгерского "нет" в июле, если на саммите НАТО в Вильнюсе решат принять Украину в Альянс. Москва даёт понять: в этом случае она ждёт от Орбана с Сийярто чего-то большего, чем выражение изумления в своих блогах словом "что" со знаком вопроса. В Москве подозревают, что Байден и Шольц к 11 июля – дню саммита в Вильнюсе, могут изменить своё мнение по приёму Украины в НАТО, как это уже бывало по вопросам передачи танков и ракет. Могут согласиться, пусть и с какими-то оговорками, и тогда самым слабым звеном в Альянсе останется Венгрия.

По правилам военной науки бить надо в самое слабое место, то есть по Венгрии. Украину бомби, не бомби, а она твёрдо вступает в НАТО. Чем больше бомбят, тем твёрже вступает. Русские оказались не просто тупыми, а совсем тупыми. Как заметил на Киевском форуме Порошенко, Украина не хочет быть вечно воющей страной ни как Афганистан, ни как Израиль, поэтому ей остаётся только один путь – вступить в НАТО.

Команда Орбана знает, что она самое слабое звено в ЕС, и активно ищет альтернативы любым поставкам из РФ. Так как цена газа на биржах в ЕС упала до уровня довоенного 2014 г. и он стоит 300 долларов за тысячу кубов, то ЕС не даст замёрзнуть Венгрии. Разумеется, если Орбан будет вести себя по-людски, и не только на саммите в Вильнюсе. С нефтью тоже решаемо. Относительно постройки новых блоков для единственной венгерской АЭС в Пакше, чем девять лет занимался "Росатом", то ЕС оставил это на усмотрение Будапешта. В новый пакет санкций "Росатом" не войдёт, так как кроме Франции и Венгрии с ним никто больше в ЕС и без санкций уже дел не имеет.

Об этом сообщил Сийярто и радостно заверил, что "Росатом" обещает закончить стройку в начале 2030-ых и вложит в неё 12 млрд. евро. Сколько евро с этого политического долгостроя имеют команда Орбана и топ-менеджеры "Росатома", он распространятся не стал. Вероятно, оставил выяснить это группе Христо Гроздева и фонду Навального. Строительство "Пакш-2" очень напоминает строительство коммунизма в Венгрии.

В результате самым действенным наказанием для Орбана от Москвы в случае, если он на принятие Украины в НАТО отреагирует только возгласом "Что?", может стать прекращение строительства "Пакш-2". Это будет личной трагедией команды Орбана, но не Венгрии, так как "Пакш-2" ничего не производит, а Франция уже заявляла, что готова его достроить, если русские уйдут. Подрыв спецслужбами Кремля в РФ газопровода и нефтепровода в Венгрию от имени украинских диверсантов на Будапешт посреди лет произведёт слабое впечатление. Возможно, в конечном итоге Венгрия от этого даже выиграет. Пострадают только Украина и "Газпром", методично взрывающий свои трубы. После подрыва последней трубы в Украину останется взорвать только две трубы в Турцию. Москва уже анонсировала подготовку к их подрывам, сообщив, что именно для этого завела в Чёрное море корабль-разведчик "Иван Хурст".

Пока остаётся загадкой лишь то, что в Москве решат взорвать в случае, если Украину в Вильнюсе примут в НАТО, пусть и с оговорками. Пиромания явно овладела кремлёвскими сидельцами. Перед 9 мая они атаковали дронами собственный флаг над Кремлём и обвинили в этом Украину, США и Великобританию. Перед объявлением 25 мая днём о перемещении в Беларусь ядерного оружия в эфир с утра вышел песков и сообщил о предотвращении ФСБ подрыва более 30 опор ЛЭП вблизи Ленинградской и Калининской АЭС, которые готовили спецслужбы Украины. Но ФСБ все мины нашла и обезвредила, заверил он. Для приличия ФСБ и песков заявили: украинцы одну опору ЛЭП всё-таки взорвали. Совсем без подрыва нельзя, без ляпов тоже. В ФСБ так и не смогли сосчитать, сколько опор ЛЭП разминировали – 32 или 37 и обтекаемо сообщили "более 30".

В таком контексте Орбана можно окончательно вычёркивать из списка потенциальных посредников в переговорах. Во-первых, всё, что Орбан мог получить от хождения вокруг переговоров, он уже де-факто получил. Венгрия прочно села на энергетическое обеспечение от ЕС и отклоняться от курса ЕС – рисковать этим обеспечением. Второе и главное, нельзя быть нейтральным посредником, уговаривающим Украину не вступать в НАТО в угоду Москве, и при этом состоять в НАТО. Одно из двух – или Венгрия должна выйти из НАТО, или отказаться от роли посредника-нейтрала. Так что, Орбану остаётся только развивать венгерско-белорусские культурные связи, вопреки утверждению Москвы, что белорусской культуры не существует, а есть испорченная русская культура под флагом БССР.

В результате в списке посредников на данный момент значатся Ватикан, Китай и шесть стран Африки под руководством французского бизнесмена Жана-Ива Оливье. Президент Бразилии пока остаётся по ряду причин на скамейке запасных, почему и не произошла его встреча на полях саммита в Хиросиме с Зеленским. Если бы она состоялась, то это можно было бы расценить как полуофициальное вхождение в процесс. Но пока он на одной скамье вместе с премьером Израиля. Ближе, чем они к переговорному полю находятся президент Турции и генсек ООН из-за зерновой сделки.

Относительно африканской группы Оливье пока сложно сказать что-то определённое. Похоже, для некоторых из её участников такая миссия стала отчасти неожиданностью. В миссии Ли Хуэя пока просматривается лишь наличие поручения ЦК КПК выяснить у ЕС о возможности его нейтрального отношения к притязаниям Пекина как минимум на Тайвань в обмен на что-то. В Пекине лишь начали выстраивать некую сложную комбинацию с ЕС о взаимных обменах и едины пока только в одном пункте – недопустимости ядерной войны.

Более прозрачной стала позиция Ватикана после интервью Папы Франциска 25 мая для Telemundo News (Мир теленовостей). Тему российско-украинской войны и переговоров в интервью поместили после реформ церкви, начатых Папой, сложных судеб мигрантов из Африки, но перед проблемой отношения церкви к абортам. Ближе к концу и отвели ей всего два вопроса.

Интервьюеры сделали плавный переход от трудностей у детей переселенцев в Латинской Америке и мигрантов из Африки к украинским детям, похищенным русскими и вывезенным в РФ. Крупным планом это привязали к самому Папе Франциску как к сыну эмигранта из Италии в Аргентину. В ходе интервью Папа дважды сказал, ему близки слова мексиканского кинорежиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту: "Мигрировать – это немного умереть". Слова – мы все немножко мигранты в этом мире, пока не предстанем перед господом, чуть было не сорвались у Папы с языка.

В целом интервью создало больше ощущение подготовки к прощанию с 86-летним Папой Франциском, собравшимся уйти на покой из-за проблем со здоровьем, чем анализа способов прекратить российскую агрессию. Не исключено, что к многочисленным выборам в 2024 г. могут добавиться и выборы Папы Римского.

На вопрос о войне Папа прямо ответил, что "Украинский блок", так он назвал Украину, США и всю Европу, достаточно силён, чтобы принудить РФ вернуть все захваченные ею территории. Поэтому Папа не видит себя в качестве посредника в переговорах. Свою и Ватикана миссию он видит лишь в том, чтобы помочь вернуться домой в Украину детям, похищенным и вывезенным в РФ.

Папа Франциск ведёт себя как умный, дальновидный и скромный реалист. Тот факт, что он принял 13 мая Зеленского в Ватикане стал сильным ударом по нарративу о "всемирной войне с сатанистами", как с осени Москва пытается называть своё нападение на Украину с целью захвата территорий. Неважно, о чём говорил 40 минут Папа с Зеленским, важен сам факт его приёма в Ватикане. Этим Папа послал сигнал своей пастве, большинство которой живёт в Латинской Америке и в франкоязычной Африке, что украинцы – это не сатанисты. Если Папа принимает украинского президента, то это причина для католиков Америки и Африки найти Украину на глобусе и немного задуматься о российской агрессии против неё.

Объективно Папа Франциск в этом году уже дважды мощно привлёк внимание этих двух континентов к Украине и её сопротивлению российскому нашествию. Первый раз, приняв Зеленского. Второй раз в интервью для "Мира теленовостей" о мигрантах и детях. В том, что президент Бразилии Лула да Силва отклонил 26 мая приглашение путина приехать 14 июня на экономический форум в Свято-Ленинград, есть и заслуга Папы Франциска.

Интересно, за день до звонка путина Лула да Силва говорил по телефону с Си Цзиньпином о российско-украинской войне и о саммите 22 августа БРИКС в ЮАР, где возможен арест путина. Разговор Лулу с Си состоялся сразу после завершения визитов Ли Хуэя в Москву, Киев, Варшаву, Берлин и Париж. Очевидно, Лулу стремится корректировать свои действия с Пекином и с оглядкой на позицию ЕС.

В итоге имеем ситуацию, когда после годовщины вторжения 24 февраля вдруг появилось много желающих поговорить с Москвой о её войне с Украиной, но при этом никто из них не рвётся взять на себя роль адвоката дьявола. Даже Пекин, если судить по блеклой мишуре от визита мишустина в Китай. Похоже, это одна из основных причин, по которой пока отложено большое контрнаступление ВСУ. Москве дают время до Вильнюсского саммита найти себе адвоката дьявола или объявить о дате похорон путина.