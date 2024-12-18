Кто не голосовал за отзыв нардепа Бойко из Комитета по правам человека: поименный список

Народные депутаты в среду, 18 декабря, провалили голосование за отзыв пророссийского нардепа Юрия Бойко из парламентского Комитета по правам человека по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Для принятия этого решения не хватило всего девяти голосов парламентариев.

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На сайте парламента обнародовали результаты поименного голосования. Согласно им, не голосовали за изгнание Бойко из Комитета 52 народных избранника.

Больше всего тех, кто не голосовал, были во фракции политической партии "Слуга народа" - 21 нардеп.

Как голосовали депутаты фракции политической партии "Слуга народа":

А против такого решения были только в "родной" фракции бывшего "регионала", и то всего трое - Колтунович, Иоффе и Павленко. Все остальные нардепы от депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" либо не голосовали (7), либо вообще не явились в ВР (11). При этом сам Юрий Бойко отсутствовал на голосовании.

Как голосовали депутаты депутатской группы "Платформа за жизнь и мир":

Как голосовали депутаты фракции политической партии "Европейская солидарность"

Во фракции политической партии "Европейская солидарность" также были не голосовавшие за отзыв Бойко из Комитета. Их было всего двое – Кубов и Величкович.

Как голосовали депутаты фракции политической партии ВО "Батькивщина"

Во фракции партии Юлии Тимошенко не председательствовало за решение 4 нардепа – Ивченко, Немыря, Николаенко и Тарута.

Как голосовали внефракционные депутаты

Среди внефракционных нардепов нашлось шестеро, кто не голосовал за отзыв Бойко из Комитета: Бондарь В.В., Гриб В.А., Лерос Г.Б., Магомедов М.С., Соха Р.В. и Буймистер Л.А.

Как голосовали депутаты фракции политической партии "Голос"

В "Голосе" не захотели отдавать свой голос за изгнание Юрия Бойко из парламентского комитета трое нардепов: Пипа Н.Р., Ташева Т.Р. и Шараскин А.А.

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