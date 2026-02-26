'Крым – неотъемлемая часть Украины': Меджлис призвал мир усилить давление на Россию

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа 26 февраля 2026 года в Киеве опубликовал заявление по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В документе она подчеркнула, что Крым остается неотъемлемой частью Украины и призвала международное сообщество усилить санкционное давление на Россию.

Текст заявления подписал и обнародовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Документ датирован 26 февраля 2026 года и обнародован от имени Президиума Меджлиса.

В заявлении указано: "Крым есть и остается неотъемлемой частью Украины".

Предпосылки оккупации

В заявлении говорится, что двенадцать лет назад Россия начала вооруженную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот акт, как отмечает Президиум, 24 февраля 2022 года перерос в полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и поставил мир на грань глобального конфликта.

Авторы документа напоминают, что вторжение в Крым готовилось годами. По их словам, Россия сочетала зачистку информационного поля, инфильтрацию агентов в структуры власти и использование пророссийских партий для препятствования восстановлению прав крымскотатарского народа.

Отдельно в заявлении упоминается Революция Достоинства, победа которой открыла Украине путь к европейской и евроатлантической интеграции. В тексте сказано, что для кремля это стало стратегическим поражением в плане восстановления российской империи.

События февраля 2014 года

В феврале 2014 года, говорится в документе, Москва рассчитывала на поддержку разветвленной сети агентов в государственных органах и силовых структурах полуострова. План предусматривал имитацию референдума, чтобы создать видимость добровольного волеизъявления жителей Крыма.

В заявлении указано, что принятие противоправных решений возлагалось на руководство и часть депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых, по утверждению авторов, завербовали российские спецслужбы.

23 февраля 2014 года во время пророссийского митинга в Севастополе произошло фактическое свержение городской власти. На площади объявили об избрании так называемого народного мэра города.

Попытка остановить сценарий

Меджлис крымскотатарского народа, региональные меджлисы, делегаты Курултая и общественные активисты, как указано в заявлении, пытались предотвратить силовое вмешательство России. Они проводили разъяснительную работу среди жителей Крыма и представителей власти и предупреждали о последствиях сепаратистских действий.

В документе говорится, что руководство и члены Меджлиса неоднократно встречались с главарями пророссийских организаций, руководителями правоохранительных органов и депутатами. Призывы к сохранению территориальной целостности Украины, как указано, не дали результата. Пророссийские силы, выполняя приказы кремля, сознательно игнорировали Конституцию Украины.

Без надлежащего ответа, по утверждению Президиума, остались и обращения к Верховной Раде Украины о необходимости немедленного вмешательства в ситуацию на полуострове.

26 февраля 2014 года

Исчерпав политические возможности повлиять на ситуацию, Меджлис вечером 25 февраля 2014 года принял решение о созыве всекрымского митинга. Акция в поддержку территориальной целостности Украины состоялась 26 февраля 2014 года перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым.

В заявлении отмечается, что большинство участников митинга составляли крымские татары. Они, как указано в тексте, продемонстрировали позицию, что Крым является исторической родиной крымскотатарского народа и неотъемлемой частью Украины.

Авторы документа утверждают, что участники акции сорвали планы по созданию иллюзии добровольного вхождения Крыма в состав России во время сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым. Именно 26 февраля 2014 года названо символом сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В то же время в заявлении указано, что органы государственной власти Украины не воспользовались возможностью, которую создали участники митинга. В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года Россия прибегла к открытому вооруженному захвату Крыма.

С тех пор, как сказано в обращении, полуостров остается территорией системных нарушений международного гуманитарного права.

Нарушение и милитаризация

В заявлении отмечается, что после оккупации российские власти проводят на полуострове политику, направленную против коренного крымскотатарского народа. Речь идет о действиях, которые авторы документа называют геноцидальными и такими, которые направлены на уничтожение этнической, языковой и культурной идентичности.

Президиум также заявляет о преследовании общественных активистов, журналистов и религиозных деятелей. Отдельно упоминается применение политически мотивированных уголовных дел как инструмента давления и подавления сопротивления жителей Крыма.

В документе указано на незаконный призыв и мобилизацию жителей оккупированного полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта. Также речь идет о политике демографического замещения и вытеснения крымскотатарского народа.

Авторы заявления утверждают, что Крым превращен в военный плацдарм для ведения агрессии против Украины и источник угрозы для Черноморского региона.

В День сопротивления оккупации Президиум Меджлиса отметил, что никакие решения агрессора, псевдореферендумы или попытки международной легитимизации не имеют юридической силы. В документе подчеркнуто, что деоккупация Крыма является обязательным условием восстановления территориальной целостности Украины и установления справедливого и прочного мира.

Президиум заявил, что без освобождения полуострова невозможно гарантировать безопасность и развитие государства и восстановить стабильность в мире. Также он призвал Кабинет Министров Украины завершить процедуру закрепления за Меджлисом правового статуса представительного органа коренного крымскотатарского народа.

В контексте международных дискуссий о прекращении войны в заявлении подчеркивается, что переговорные инициативы могут быть легитимными только при условии уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Любые попытки вынести вопрос Крыма за пределы переговорного процесса или отсрочить его деоккупацию названы неприемлемыми.

Международный призыв

Президиум Меджлиса призвал международное сообщество усиливать санкционное давление на государство-агрессора до полного восстановления территориальной целостности Украины. В документе также говорится о необходимости укрепления механизмов привлечения виновных к ответственности за военные преступления и преступления против человечности.

Отдельно выражена благодарность главам государств, парламентам, правительствам и народам стран, которые поддерживают Украину. Особое почтение в заявлении отдано военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины и жителям Крыма, которые, по тексту, сохраняют верность Украине.

