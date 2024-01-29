Гарантии безопасности для Украины усилят безопасность всей Европы. После договоренностей Украины с Великобританией Киев и Берлин также приблизились к подписанию соответствующего двустороннего соглашения, о чём заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Украина и Германия ведут переговоры относительно соглашения о обязательствах по безопасности, согласно Рамочной декларации Группы G-7, принятой на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе.

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Берлин вслед за Лондоном и Парижем делает шаг в направлении предоставления Украине реальных гарантий безопасности. Канцлер ФРГ заявил, что содержание сделок безопасности будет обнародовано после финального согласования документа, заметив, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, ведь империалистическая риторика Путина является свидетельством угрозы украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Кроме того, Германия всячески поддерживает Украину в военно-технической сфере. Только в поддержку ВСУ в бюджете ФРГ на 2024 год выделено 7 млрд евро. Шольц назвал начавшуюся Путиным войну против Украины главным политико-военным вызовом для Европы по пониманию того, что Кремль является общей угрозой для всех стран демократического Запада. Канцлер ФРГ выразил уверенность, что по результатам саммита ЕС 01 февраля с. Украине будет выделена европейская помощь в размере 50 млрд евро. Указанная помощь усилит украинскую экономику и украинскую армию, чтобы выстоять и закончить войну. Между тем Москва продолжает оставаться токсичной относительно возможности окончания войны в соответствии с действующими нормами и принципами международного права.

Эта политическая токсичность дополняется применением токсичных химических веществ на поле боя, что запрещено Женевскими конвенциями. После начала полномасштабного вторжения Россия, по меньшей мере, 626 раз применила против украинцев химическое оружие. Россияне часто применяют гранаты со слезоточивым газом, однако также фиксировалось применение люизита – токсичного вещества, содержащего трёххлористый мышьяк. В декабре 2023 г. получены доказательства применения россиянами гранат, содержащих хлорацетофенон, способного убить человека в течение 5 минут. Использование химических боеприпасов является грубым нарушением международного права и обязательств, взятых на себя Москвой.

Это касается Женевского протокола о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, а также Конвенции о химическом оружии 1993 года. Использование Россией химического оружия на войне происходит на фоне громких, но безосновательных обвинений Кремля в адрес Украины в функционировании биолабораторий, разработке химического и ядерного оружия. Украина призывает международное сообщество отреагировать на применение Россией оружия массового поражения как опасного прецедента, который подрывает основы действующей глобальной системы безопасности.

В то время как кремлёвские политики и российская армия используют токсическое политическое и военное оружие, как это делали нацисты во время Второй мировой войны, весь мир вспомнил о еврейских жертвах гитлеровского геноцида, направленном на уничтожение целого многомиллионного народа. Фюреру и его преступному окружению удалось во время Второй мировой войны убить 6 миллионов евреев во многих европейских странах, а больше всего в Польше и Украине. 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта, состоявшего на 60% из украинцев, где и служил мой дед и многие родственники из Черниговщины, мобилизованные в его подразделения, освободили один из крупнейших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау.

Именно к этой дате приурочен Международный день памяти жертв Холокоста. Около четверти жертв Холокоста во время Второй мировой войны происхождением из территории Украины. Вместе со всем демократическим миром мы чтим память о геноциде евреев нацистским режимом. Холокост свидетельствует, до каких глубоких трагедий способна довести человеконенавистническая идеология и пропаганда. К сожалению, этот урок до сих пор не усвоен человечеством. Российское политическое руководство и московские медиа позволяют себе антисемитские выпады, в то же время обвиняя в "нацизме" всех вокруг, включая самих евреев, которые не поддерживают агрессивную политику Путина.

В 2023 году антисемитская пропаганда Кремля имела трагические последствия, прошли попытки организации еврейских погромов в республиках Северного Кавказа РФ. В своих намерениях уничтожить Украину Россия не останавливается даже перед атаками на мемориальные места Холокоста в Бабьем Яру в Киеве и Дробицком Яру в Харькове, где погибли более 150 тысяч евреев в годы нацистской оккупации. Сегодня Киев и Харьков находятся под ежедневным огнём современных нацистов – рашистов, которые хотят поработить украинский народ и уничтожить его часть, как в своё время действовали гитлеровцы в годы Второй мировой войны. Современного кремлёвского фюрера Владимира Путина будет ждать международный трибунал за преступления против человечества и человечности, а за системные похищения украинских детей уже выдан ордер на его арест Международным уголовным судом в Гааге.