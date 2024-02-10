Интервью путина американскому журналисту Такеру Карлсону (однофамильцу известного сказочного одномоторного карлика-вертолета) дает "жирный" политический пас кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу, готовому "урегулировать войну в Украине еще до инаугурации". Чтобы разобраться, о чем идет речь, выделю несколько ключевых бункерных месседжей.

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У всьому винні Байден та Джонсон UK, інакше війна в Україні давно завершилася б.

Київ та москва домовилися в Стамбулі весною 2022 р, що в Україні "законодавчо буде обмежено неонацизм".

Європейці просили відвести війська з-під Києва, аби українці не підписували договір з пістолетом біля скроні: "Як тільки ми відвели війська, українські перемовники викинули всі домовленості в смітник.

Перемовини зірвалися за вказівкою Вашингтона та британського премʼєра Джонсона. Тепер США мусять виправити цю "помилку".

Для нездогадливих путін розповів, як це зробити.

Вашингтон повинен ухвалити рішення, щоб Україна повернулася до столу перемовин. Для їх початку є дві умови:

Перша — визнання контролю РФ над уже захопленою територією.

Другу москва вже повідомила Вашингтону: "Вам достатньо припинити постачання зброї й все завершиться протягом декількох тижнів".

Ну і звісно "денацифікація", - заборона всіх "неонацистських рухів" та осіб, що просувають теорію "нацизму".

РФ готова домовлятися, адже "Захід почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки РФ. Я знаю, що Захід хоче переговорів. Але вони щосили намагаються зрозуміти, як це зробити. Вони довели ситуацію до цієї точки, в якій ми зараз перебуваємо; ну тепер нехай думають, як переломити її.

путін вирішив так-сяк заспокоїти Захід, заявивши, що не збирається нападати на країни НАТО (слово в слово, - як не збирався нападати на Україну). А ключовий запобіжник від деокупації України активував журналіст Такер Карлсон, який після інтервʼю сказав: путін застосує ядерну зброю, лише якщо потрібно буде утримати Крим.

Відчуваючи кволість Заходу, путін де-факто оприлюднив угоду з американськими консерваторами, згідно з якою республіканці отримують лаври миротворців, а кремль — вихід із провальної для себе війни. При чому, бункерний почувається настільки безкарно, що висуває ультиматум НАТО та вимагає трофеїв. Якщо цю пігулку демократичний світ проковтне, то далі зʼявляться вимоги перегляду системи безпеки в Європі й повернення частини східних держав Європи під контроль москви. Добитися цього не складно, оскільки американські партнери путіна вже давно говорять про розвал НАТО.Кремлеві вдалося намацати ключову вразливість Заходу. Подивимося, на відповідь самого Заходу.

P.S. Психоаналітикам в роботу: ще декілька цікавих думок бункерного.

Путін передав Карлсону "листи" Богдана Хмельницького з проханням до царя прийняти козаків у своє підданство. Тобто листами 1653 року фюрер виправдовує свої дії у 2022-му.

Кремлівський "стратєх" уже забув, що раніше приписав Леніну створення України; зараз каже, що теорія про українців як окрему націю зародилася в Польщі, а її просував австрійський генштаб перед І світовою.

Диктатор виправдав дії нацистів, провівши аналогію між Україною в 2022-му та поляками в 1939: "Цю частину було віддано Польщі і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх (поляків) віддати мирно – поляки відмовилися... Поляки загралися і змусили Гітлера почати ІІ світову війну саме через них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою". Фактично, вийшла пряма аналогія між Гітлером та путіним.

На фото: Памʼятник "Богдан Хмельницький та володимир путін відправляють дрон "Карлсон", аби дізнатися плани австрійського генштабу щодо України".