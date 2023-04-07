Между убийством рашиста Фомина (Татарского) и переходом с 1 апреля на месяц к РФ председательства в Совбезе ООН есть самая прямая связь – Кремль объявил месячник по чествованию "украинских бомбистов". В январе Москва проводила в Европе месяц памяти Степан Бандеры, организовав серию публикаций о нём, а в апреле будет кричать в ООН об украинцах как террористах.

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Глава коллективной дипломатии ЕС Жозеп Боррель вряд ли подозревал, насколько окажется прав, когда иронично заметил: "Начало председательства россии в Совбезе ООН подходит для апрельского Дня дурака". Дураков двое – спецслужбы РФ, которые решили: нельзя упускать такой случай и запустили операцию "украинские бомбисты" по аналогии с операцией "чеченские террористы и дикари" конца 1990-ых, и ООН "глубоко озабоченное" мерзостями РФ, но мало что делающее для их прекращения.

Стартовала операция 2 апреля по московскому времени с подрыва Татарского, когда в Нью-Йорке наступило 1 апреля и в Кремле удостоверились, что председательство в Совбезе перешло к РФ. Если бы возникли задержки, то подрыв Фомина отменили бы. Но Фомину не повезло, и любимая им родина вручила ему билет на концерт к Кобзону в бюсте через Дарью Трепову.

Как только 3 апреля в Нью-Йорке открылся офис Генсека ООН туда заявилась делегация РФ с её журналистами. Делегация требовала от пресс-секретаря офиса Стефана Дюжаррика отреагировать на "ужасный теракт", совершённый украинскими спецслужбами. Дюжаррик выразил обеспокоенность и соболезнования, но твёрдо сказал, что насколько ему известно, то расследование ещё продолжается и он ждёт большей информации. Делегация РФ поняла, что от Дюжаррика она большего не добьётся и ушла докладывать Кремлю. Из Кремля натравили на ООН Машу Захарову, обозвавшую офис Генсека ждунами, которые не знают, что команды из Москвы надо выполнять без промедления. Так как в офисе хорошо знают Машу Захарову, то "забили" на неё и продолжали ждать официального запроса и других бумаг от РФ, включая материалы следствия.

Но Следком РФ кроме Дарьи Треповой ничего предъявить не мог, а та не могла назвать агента СБУ, "Правого сектора", полка "Азов" или фабрики "Рошен", который передал ей статуэтку и рассказать, как она с ним познакомилась. Похоже, Дарью ввели в операцию лишь из-за фамилии, которая вызывает в памяти историю покушения в 1878 г. Веры Засулич на петербургского градоначальника Трепова. Суд присяжных тогда Засулич оправдал. Высока вероятность, что Трепову тоже оправдают и выпустят в Европу для укрепления агентуры из "хороших русских". Ведь среди них никто не дотягивает до уровня биографии бакунистки Засулич, ведшей переписку с Марксом и ругавшей Ленина и его власть, живя в Петрограде. "Хорошие русские" не тянут на революционеров, даже на Герцена, не то что на Засулич или Сергея Степняк-Кравчинского. Российская оппозиция больше похожа на тень бледной моли, ждущую "чёрных полковников", которые её оплодотворят.

Однако Трепова молчит третий день и ничего не рассказывает, так как в Следкоме сами не знают, что написать ей в рассказ. Зато СМИ РФ пишут в архаичном стиле о "бомбистке". Её хотят раскрутить красиво. Но не знают, что такое красиво в данном случае, так как сначала МИД должен раскрутить Фомина в ООН до планетарного масштаба. Захарова 5 апреля уже объявила ООН, что соберёт его Совбез на экстренное заседание из-за Фомина и цитировала путина, сказавшего в тот день на расширенном заседании своего Совбеза: "Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах".

Кто такие "другие регионы" путин и сам не понял. В Москву на это заседание вызывали всех четырёх гауляйтеров РФ для оккупированных областей Украины, почему и назвали его расширенным. Возможно, под этими другими регионами РФ имелись ввиду шесть областей Беларуси.

Фомина в качестве не совсем невинно убиённого выбрали как известного в узких кругах певца рашизма, чтобы всем было понятно за что. Он был Татарским из донбасса сломанных судеб и более чем подходил по анкетным данным. Не вояка и не сотрудник оккупационной администрации, то есть не комбатант, а мирный поэт из РФ, писавший пропагандистскую прозу, в чем имел все преимущества перед Захарченко. Фомин Татарский второй половиной своей жизни и смертью должен показать миру, что "Бомбисты бомбят бомбас", а ООН никак не реагирует.

Но в невежестве ООН виноват сам МИД РФ. Если бы Захарова и другие пропагандисты "русского мира" цитировали бы регулярно афоризм Фомина "Будет как мы любим – всех убьём, всех изнасилуем и всех ограбим", то и проблем с ООН не возникало бы. Произнёс Фомин это выйдя из зала, где путин объявил об аннексии четырёх областей Украины и частичной мобилизации в РФ для её исполнения. Этот афоризм принёс Фомину подлинную славу и должен стоять рядом со стихотворением А.С. Пушкина "Клеветникам россии", где тот набросился на Европу за осуждение ею подавления восстания поляков и литовцев в 1830 г. Лавров подписался бы под каждой строкой этого продукта Пушкина и грустит лишь о том, что не умеет рифмовать слова как тот. Измельчала "вяликая русская культура". Её носители не способны родить интимную лирику в стиле Пушкина и незамысловато говорят Маше Захаровой: "Ты красивее, чем автомат Калашникова".

Измельчание "вяликой культуры" не единственное, что мешает Москве собрать заседание Совбеза ООН по творчеству и смерти Фомина Татарского. Российская армия ночью 31 марта ударила ракетами из "Искандеров" по Запорожью, в результате чего 5 человек были ранены и 55 домов получили разрушения. Эта же армия 5 апреля обстреляла кассетными боеприпасами местечко Алексеево-Дружковка Донецкой области, убив двух и ранив четырёх жителей. Если Украина будет требовать из-за таких преступлений рашистов заседаний Совбеза ООН, то тот будет собираться на них утром и вечером каждый день. На этом фоне собирать Совбез из-за одного рашиста Фомина, мягко говоря, не политкорректно, так как для ООН все люди равны, что блогер, что сантехник. Даже президенты США, что и демонстрируют, проводя обыски у Байдена и привозя в суд Трампа. Премьер-министр Нетаньяху, умудрённый опытом вызовов в суды, решил отформатировать их под себя, чем вызвал в Израиле настоящий Майдан.

Поэтому Кремль оказался перед фактом: для созыва Совбеза ООН одного Фомина мало. К тому же у Кремля нет доказательств, что операцию по его ликвидации провели спецслужбы Украины. Ситуацию ему осложнили и "хорошие русские" за рубежом. Они радостно сели на любимого коня – конспирологию транзита власти в РФ, и понеслись на нём, уверяя, что это предупреждение Пригожину и т.п. Они не могут повторять версию Кремля об "украинских бомбистах", иначе перестанут быть "хорошими русскими". Одновременно надо показывать Западу, что они знают нечто такое о Кремле, чего не могут знать его разведки. Поэтому они выбрали средний путь – говорят о борьбе "башен", но допускают, что это могли сделать и спецслужбы Украины. В результате две спецоперации – "украинские бомбисты" и "хорошие русские" непроизвольно вошли в противоречие, что позволяет ООН задать Кремлю вопрос: "А вы уверены, что это не внутренние разборки между вашими спецслужбами, криминалом и военизированными формированиями?".

Так как убедительного ответа у "чекистов" на него нет и много чего другого тоже нет, то Дарья Трепова не спешит признаться, что стала "украинской бомбисткой" из-за того, что наелась сала и шоколадок "Рошен". Сало в шоколаде – это известное оружие "укронацистов". В результате Кремлю для созыва Совбеза ООН нужен длинный "прицеп" их преступлений к Фомину.

Три способа формирования такого "прицепа" были обозначены 5 апреля на расширенном заседании Совбеза РФ. Первый – "украинские бомбисты" в "новых регионах" РФ, для чего на заседание и вызвали всех четырёх гауляйтеров. Им поставили задачу – собрать статистику о всех взорванных колоборантах на территориях, оккупированных РФ. Крымского гауляйтера Аксёнова от этого избавили, так как полуостров считается "старым регионом" РФ и у него пригорает курортный сезон. В помощь гауляйтерам "новых регионов" пообещали направить бригаду прокуроров из РФ.

Второй способ – "украинские бомбисты" должны чего-то сотворить в "других регионах" РФ. Этим 6 апреля нагрузят прилетевшего в Москву лукашенко. Так как путин на совещании сказал, что за "неонацистами" стоят спецслужбы Запада, то лукашенко обязан найти ещё и их след. Такие следы лучше находить в "других регионах" РФ, чтобы не дискредитировать ФСБ в подчинении которой состоят пограничники.

Третий способ – традиционный – "чекисты" должны находить "украинских бомбистов" по всей РФ и так, чтобы было что предъявить ООН кроме сала в шоколаде. Не успел путин эти задачи совещанию изложить, а ленту новостей из РФ за 5 апреля стали наполнять сообщения о двадцати гранатах без взрывателей и пистолетных гильзах, якобы найденных в мусорном контейнере в Москве, о находке учебной противотанковой мины в мусоре в Ялте омоновцем при прогулке с собакой, а из Брянской области доложили, что сбили спортивный самолёт и поймали украинского лётчика. В Ленинградской области засекли НЛО, которое не имело аналогов в мире и пролетало без двигателя над АЭС в Сосновом бору. Гражданские власти вскоре это опровергли, чтобы сбить панику. Можно констатировать: работа закипела.

Эта саморазвивающаяся спецоперация "Фомин с прицепом" нужна Кремлю по нескольким причинам.

Во-первых, уязвлённое "чекистское" самолюбие. В Европе и Америке месяц как набирает обороты погром рашистской агентуры в разных сферах. В том числе в банковской. Один банк в США, специализировавшийся на финансировании новых проектов, красиво обвалили, но так, чтобы это выглядело, будто он сам упал. Затем упала ещё пара банков в США, а одному давно известному своей "стиральной машинкой" швейцарскому банку устроили выволочку, не первую в его истории. Некоторые россияне и не только они, заговорили о новом мировом банковском кризисе, подобном тому, что вроде как был в 2008 г., и даже полезли в старые теории о циклических кризисах капитализма.

В реальности идёт лишь операция по ликвидации "кошельков" спецслужб РФ, близкая к той, что проводили после Майдана Валерия Гонтарева и западные специалисты. В РФ на это смогли ответить лишь арестом 30 марта журналиста Гершковича из США и вымогательством денег у иностранных компаний, покидающих её. С ловлей не только украинских бомбистов, но и западных шпионов дела обстоят совсем плохо, и "чекисты" ударились в рэкет. При этом жалуются, что фирмы, покидая РФ, выводят из строя офисное оборудование и мебель.

Вторая причина, Москва всё активней пытается глобализировать свою войну с Украиной и строит для этого разные оси и союзы, поскольку блицкриг провалился. Москве становится всё сложнее оправдывать нападение на Украину "защемлённым" российским языком на фоне фактического запрета с 2017 г. в РФ не только преподавания, но и изучения в школах языков других этносов империи. Объявлять причиной войны Степана Бандеру и Льва Ребета, убитых 70 лет назад в ФРГ агентом КГБ Сташинским не логично. Требуется что-то посовременней, тем более, что Сташинский сам сбежал в ФРГ и изобличил преступления Москвы. Поэтому и пришлось убить Фомина, чтобы можно было хоть о чём-то говорить в ООН, где над РФ висит меч изгнания. Естественно, удобно воспользоваться апрелем, пока РФ председательствует в Совбезе.

Третья причина – созревающее наступление ВСУ. Москва пытается предотвратить его тем, что ставит на польско-белорусской границе "Искандеры", о чём 4 апреля сообщил Шойгу. Этим Кремль хочет показать, что в случае успешного наступления ВСУ он нанесёт ракетные удары по складам и частям украинской армии, размещённым в Польше. Возможно, нанесёт даже ракетами с ядерными боеголовками, так как обычными "Искандерами" по Украине он настрелялся без ожидаемых результатов. Лавров грозил такими ударами по Польше с марта по май 2022 г., а потом заткнулся. Теперь РФ старается сделать угрозу более реалистичной, для чего и притащила "Искандеры" к границе или говорит, что притащила. Если Москва так поступит, то это будет очевидное нападение на всё НАТО.

Решится РФ атаковать Польшу или нет – вопрос дискуссионный, но Кремль на всякий случай начал готовить под это себе оправдание с "украинскими бомбистами" и убил Фомина. Война с НАТО – это серьёзней, чем с Украиной, поэтому Москва запустила спецоперацию о вездесущих "украинских бомбистах" и стоящих за ними спецслужбах Запада. Москва не уверена, что НАТО само ответит военным ударом, а не перепоручит это ВСУ, но точно знает: бурные дебаты в ООН из-за ракетной атаки на Польшу ей гарантированы и готовится к ним. Нападение РФ на Польшу станет днём принятия Украины в НАТО без всякого ПДЧ. Так как наступление ВСУ начнётся не раньше окончания сезона дождей и гроз, то тоже самое время запускать тему о "бомбистах".

С целью убедить Си Цзиньпина уговорить "чекистов" свернуть эти свои спецоперации, включая специальную военную, чтобы сохранить РФ, в Пекин 5 апреля прибыл Макрон с большой французской делегацией, получивший по телефону несколько полезных советов от Байдена. Зная склонность Макрона увлекаться переговорами, его усилили Урсулой фон дер Ляйн, экс-министром обороны Германии. Си Цзиньпин до Пасхи по юлианскому календарю выступит с каким-то мирным призывом, но похоже, кремлёвские "чекисты" настроились уже на войну с НАТО и распад РФ. Расея надоела даже "чекистам" и им хочется её перезагрузки, но сначала они хотят посмотреть на обещанное большое наступление ВСУ. Надеются, авось пронесёт и удастся удержать "коридор" в Крым, и тогда ситуация для них будет выглядеть несколько иначе.