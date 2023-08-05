Успішна атака на другий за масштабами [після крейсера "Москва"] корабель "Оленегірський гірняк", а також на нафтовий танкер "SIG", - це не просто обіцяна реакція Києва на блокаду рашистами морського коридору до українських портів… Наші силовики одним пострілом підбили й велич Чорноморського флоту, і значущість РФ як нафтової держави.

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Україна оголосила, що 6 російських портів у Чорному морі перебувають під воєнною загрозою: йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. По суті, це оголошення наміру затопити будь-які російські кораблі в цих локаціях, в тому числі - нафтовози та зерновози.

ЗСУ не обовʼязково вражати кожне вороже судно. Київ прозоро натякнув, що має можливість підбивати морський транспорт РФ, що апріорі збільшує вартість транспортування, страхування та, логічно, зростатиме кінцева ціна товару.

Половина російської нафти та нафтопродуктів транспортуються саме Чорним морем, - це удар по економіці кремля - дай Боже. Зі збіжжям ситуація приблизно така ж сама.

Чорноморський флот донедавна вважався одним з найпотужніших у світі, але креативно-технологічні рішення України дозволяють завдавати симетричної відповіді ЧФ, тобто множити його на нуль. Точкові відповіді ЗСУ завдають неймовірного репутаційного ефекту російському ЧФ.

Російські адмірали воюють в "минулу війну", використовуючи доктрину 70-80-х років минулого століття (тобто розквіту СРСР). Більшість нових технологій у РФ існують лише в мультфільмах, а доблесть флоту перевірялася переважно на показушних парадах, за якими споглядали генерали та адмірали, обвішані нагородною біжутерією. Саме тому зʼявився міф про "могутній ЧФ".

Для парадних адміралів, - пишуть пабліки московитів - виявилась несподіванкою здатність ЗСУ вести військово-морське протистояння на таких несиметричних позиціях: катастрофа "Москви" на правильні думки адміралтейство не навела, і тепер ЧФ де-факто перетворився з наступального флоту в оборонний. Значна частина його суден відведена в Новоросійськ і навіть там почувається не певно.

Використання морських дронів ЗСУ має важливий нюанс: їх вартість невисока, і навіть одиничні екземпляри здатні завдати серйозних проблем ЧФ, уже не говорячи про "зграю".

РФ отримує неймовірні репутаційні та економічні збитки через бажання повипендрюватися та заблокувати зернову угоду.

Кремль може отримати значно більші втрати через розбишацькі дії ЗСУ в акваторії Новоросійська, ніж "зернові" збитки України. Звісно, це одномоментно не поверне транспортний коридор для українських суден, але створює ґрунт для перемовин з рашистами. Особливо після того, як судна під європейськими прапорами вільно заходять в українські порти.

FT пише, що Вашингтон може бути незадоволений атакою українських безпілотників на російські судна, оскільки це призвете до зростання світових цін на нафту та нафтопродукти. Якщо США дійсно так вболіватимуть за ціни, то ЗСУ перемикнуться на зернові танкери: тут ріст цін на цьому ринку зіграє лише нам на користь.

В кожному випадку, ЗСУ намацали нову вразливість рашистів, і це має допомогти Києву схилити зернові перемовини на нашу користь. Уже не говорячи про нафту: якщо світ прагне отримувати дешеву нафту, то мав би якось повпливати на пРусаків. Бо боротися з рашизмом і брати в нього дешеву нафту, - це чистий оскюморон, як гарячий сніг.

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