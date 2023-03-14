Захваченные демократии (captured democracies)

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Захваченные демократии – это страны, в которых организованные группы используют демократические механизмы для сохранения своей власти. Примером такой демократии была Украина в эпоху Януковича, Венгрия – Орбана и точно Грузия – Иванишвили. Особенностью такого типа демократии является то, что власть как раз заинтересована в выборах, потому что знает, как их выиграть через подачки из бюджета, контроль медиа и манипуляции с голосованием.

Далее текст на языке оригинала.

Останні заяви грузинського прем’єра по Україні – наочний доказ, що грузинська влада лежить під Кремлем. Цьому було достатньо доказів і раніше, але вперше так прямо і відкрито влада продемонструвала свою зневагу до боротьби українців і навіть якесь зловтішання, що "скоро впаде Бахмут". Сьогодні стало очевидно, що всі розмови про ЄС і НАТО в Грузії всього лише ширма для діючої влади, яка захопила грузинську демократію.

В Грузії є системна проблема, яку досі не усвідомили опозиціонери і через яку, власне, попав Саакашвілі. Грузинська опозиція з тріском програє кожні вибори починаючи з 2012 року. І, тим не менше, партія Саакашвілі організовує масштабні протести щоразу як випадає можливість. За результатами цих протестів вони вимагають вибори, які неминуче програють. В цьому і є системна проблема Грузії.

Насправді, епоха кольорових революцій відійшла в минуле, і намагання їх повторити є помилкою. Олігархи навчились адаптуватись до виборів і більше їх не бояться. Немає потреби в революції, коли влада готова на вибори, які вона й так виграє. "Активізм" тепер програє і буде програвати "захопленій демократії".

В ситуації, яка склалась в Грузії я бачу наступні кроки, які серйозно можуть її змінити:

1. ЄС та НАТО мають визнати, що грузинська влада є союзником путіна, і розмови про вступ кудись є ширмою.

2. Діяльність грузинської влади має бути розслідувана на предмет порушення санкцій щодо рф (а я знаю, що вони точно заробляють на підсанкційних товарах).

3. Партія Саакашвілі накінець має перестати бігати на площі, а почати ходити в народ та досягати підтримки в широких верствах. Не скинути влади, а перемогти "захоплену демократію" на демократичних виборах.

4. Українська влада має зробити жорсткі заяви з вимогою до Грузії визначитись на чиїй вони стороні в війні.