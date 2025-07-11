'Кремль стремится выиграть время': в ЦПД объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова по Украине

Новые заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что позиция Кремля по урегулированию войны в Украине является неизменной и Москва готова обсуждать только собственные условия, свидетельствует о том, что Кремль стремится выиграть время, чтобы продолжать свою агрессию. Россия продолжает манипулировать международным сообществом вместо того, чтобы искать реальные пути к прекращению огня.

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Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram. Там напомнили, что 10 июля после встречи с госсекретарем США Марко Рубио Лавров, отвечая на вопрос о "новом подходе России в отношении Украины", заявил, что Москва готовит "сюрпризы" в контексте урегулирования конфликта.

Однако глава МИД страны-агрессора не стал раскрывать деталей этих предложений и лишь повторил свою неуступчивую позицию, утверждая, что РФ готова обсуждать исключительно собственные условия, отвергая любые попытки конструктивного диалога.

Кроме того, Лавров заявил, что предоставил американским партнерам цитаты украинских политиков, которые якобы призывают к "уничтожению русских".

Это, отмечают в ЦПД, очередной элемент кремлевской манипуляции, направленный на усиление пропагандистской риторики о якобы "терроризме" со стороны Украины.

"Такая тактика еще больше эскалирует конфликт и демонстрирует, что Россия не стремится к миру, а ищет новые способы для оправдания своих агрессивных действий. Вместо того, чтобы искать реальные пути к прекращению огня, РФ продолжает манипулировать международным сообществом. кремль не хочет мира, а стремится выиграть время для продолжения войны и сохранения своих агрессивных амбиций", – отметили в ЦПИ.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в Малайзии состоялась встреча американского государственного секретаря Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Они обсудили войну РФ против Украины, после чего главный дипломат США сказал, что предложения страны-агрессора нельзя назвать гарантией мира.

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