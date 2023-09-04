Российская правящая верхушка расколота на три условные партии.

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1. Партия тотальной войны.

Она считает, что надо срочно пытаться выиграть войну любой ценой, включая всеобщую мобилизацию, милитаризацию производства и управления, военное положение, уничтожение всех "предателей и саботажников", ядерной шантаж вплоть до применения атомного оружия. К этой партии явно принадлежит Медведев, Кадыров, олигарх Малофеев, возможно, Патрушев, Турчак, Володин, многие силовики.

2. Партия договорняка.

Она предпочла бы заморозить войну и даже готова пойти для этого на опредленные уступки. Ей симпатизирует большинство олигархов и чиновников, включая практически всё правительство, центробанк и мэрию Москвы.

3. Партия русского авося: тянем время, авось само как-то решится в нашу пользу. Это Путин и руководство министерства обороны, которое пытается ему угодить.

Он не готов идти ни на уступки, ни на тотальную войну, и надеется, что Западу со временем надоест помогать Украине, или там придут к власти противники такой помощи (Трамп и т.п.). Тогда войну можно будет победно завершить, ничего не меняя внутри страны.

Столкновение между этими партиями неизбежно. Чем дальше идёт война, тем яснее видно, что расчёт на авось не оправдывается, а проблемы растут с катастрофической скоростью. Кремль уже стоит перед жёстким выбором - или-или: или попытка выхода на договорняк через уступки, или тотальная война до последнего россиянина.

Путин, это на него похоже, будет до последнего пребывать в состоянии "счастливого дедушки" и надеяться на авось. А в верхушка будет и дальше поляризироваться. В результате диктатора возненавидят все: и сторонники тотальной войны, и те, кто стремится к договорняку. И те, и другие ожидают от него определённости, решительных действий, но будут жестоко обмануты.

В этой ситуации представители какой-то или обеих конкурирующих партий могут попытаться сместить Путина. Время перед т.н. выборами для этого наиболее благоприятно. Заставят по традиции на новый год под автоматами выйти к телезрителям: "Я устал, я мухожук, принимай Собянин Россию". И поминай "великана" как звали. Никто даже моргнуть не успеет.

Наиболее вероятна победа партии договорняка как самой многочисленной и сильной в номенклатуре.