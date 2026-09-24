"Кремль посылает сигналы": Макрон заявил о признаках подготовки России к мобилизации 300 тыс. человек

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит признаки подготовки России к новой волне мобилизации примерно 300 тыс. человек. Он также отметил, что не исключает дальнейшего усиления агрессивных действий Москвы против Европы.

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Об этом Макрон сказал в интервью телеканалам TF1 и France 2, отметив, что сейчас многие рассматривают мобилизацию около 300 тыс. человек как один из наиболее вероятных сценариев. По его словам, есть несколько признаков того, что Россия готовится к такому шагу.

Сигналы Кремля

По словам Макрона, Кремль"посылает сигналы о готовности пойти на еще большие жертвы, чтобы захватить весь Донбасс". Президент Франции считает, что российским войскам может понадобиться еще полтора-два года для оккупации всей Донецкой области.

В то же время Макрон заявил о возможности новых гибридных атак России против европейских государств. Он сказал, что Владимир Путин рассматривает Европейский Союз как "стратегический тыл Украины", из-за чего европейские страны "становятся мишенью".

Президент Франции упомянул кибератаки России на Запад и атаку на аэропорт Лейпцига в начале августа. Он предупредил, что подобные действия могут произойти и во Франции.

Возможные атаки

Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что после поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву в конце августа американская спецслужба якобы передала европейским правительствам данные о возможных планах России атаковать Испанию, Францию и Италию с помощью беспилотников.

Согласно этим данным, Россия может скрывать дроны "Гербера" в контейнерах на судах теневого флота, а затем запускать их из Средиземного моря по портам и объектам критической инфраструктуры. Макрон опроверг эти сообщения, однако отдельно подчеркнул "рост напряженности" и "учащение враждебных действий" в Европе.

Он также напомнил, что на прошлой неделе собрал представителей всех политических сил Франции, чтобы предупредить их о развитии этой угрозы.

Еще в конце июня источники"Важных историй" и "Верстки" сообщали, что из-за проблем с набором новобранцев в Кремле рассматривают возможность проведения новой волны мобилизации после выборов в Госдуму в октябре. В августе The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times также сообщали о подготовке российских властей к мобилизации после выборов.

При этом российские власти в последнее время все активнее отрицают возможность проведения мобилизации. С 1 июня на федеральном уровне об ее отсутствии заявляли не менее 18 раз, а в сентябре Владимир Путин дважды за три дня делал подобные заявления.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что граждан страны-террориста России подталкивают к заключению контрактов с министерством обороны, чтобы они не гибли ради путинских амбиций бесплатно. Россиянам предлагают "успеть до мобилизации", чтобы заработать деньги на войне. За участие в агрессии против Украины россиянам обещают миллионы рублей.

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