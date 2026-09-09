"Успеть до мобилизации": в России начали вербовать на войну против Украины "по-новому"

Граждан страны-террориста России торопят заключать контракты с министерством обороны, чтобы не умирать за путинские амбиции бесплатно. Россиянам предлагают "успеть до мобилизации", чтобы заработать денег на войне.

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За участие в агрессии против Украины россиянам обещают миллионы рублей. Подобные методы вербовки появились в российской социальной сети VK.

Вербовка пушечного мяса

В российской соцсети рекламировать контракт с министерством обороны РФ начали с угрозой на скорое начало мобилизации. Будущим оккупантам предлагают заключить контакты уже сейчас, чтобы "успеть до мобилизации".

Подобные объявления появились в военных и рабочих сообществах еще в начале августа. Авторы уверяют, что скоро в России объявят мобилизация и предлагают заранее уйти на войну по контракту, чтобы заработать денег.

По телефону один из вербовщиков сослался на "информацию от военных" и допустил мобилизацию осенью. За заключение контракта россиянам обещают заплатить миллионы рублей. Ежемесячную плату за участие в вооруженной агрессии против Украины обещают более 200 тыс. рублей.

Примечательно, что накануне российский диктатор Владимир Путин называл разговоры о возможной мобилизации в России "чушью собачьей".

Напомним, ранее глава Кремля заявил, что РФ не нужна мобилизация, ведь в стране-агрессоре "как известно, добровольно подписывают контракт". Он добавил, что проблем с личным составом ВС РФ не видит, а ВСУ, как цинично заявил Путин, "теряют", мол, 8–12 тысяч человек ежемесячно.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа на южной границе России с Грузией резко возрос поток людей на фоне опасений по поводу новой мобилизации. Только за прошедшую неделю более 113 тысяч россиян пересекли границу в направлении Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

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