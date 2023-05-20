Военным нападением на Украину 24 февраля прошлого года Россия начала глобальную информационную войну. В принципе, информационная война подразумевает подачу событий и информации таким образом, чтобы сформировать необходимую точку зрения. Перед широким военным вторжением Кремль финансировал огромные пропагандистские программы по распространению в мире русской культуры вместе с нарративами Москвы. Кремль поддерживал большие гастроли известных оперных певцов, уважаемых балетных коллективов, а также популяризацию русских народных танцев и пения.

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Помимо этого, поездки драматических театров, распространение российских киноиндустрии и спорта. Москва показывала такие мультики как "Маша и Медведь", которые создавали позитивные образы культурного развития русского общества в мире, признания Москвы и Петербурга мировыми центрами для отдыха, культурных мероприятий и туристических развлечений. Именно это делал Гитлер в своё время, когда хотел как можно больше пропагандировать достижения немецкой нации. Это то, что Советский Союз пропагандировал в сталинскую эпоху и позже. Требовалось получить положительное признание со стороны других народов, чтобы потом, когда нацисты и большевики нападали на другую страну, на первый взгляд, простой человек не мог подумать, что как такие культурные люди могут уничтожать другие нации.

Это всегда смущало всех в первые дни войны, когда нужна была срочная и решительная реакция на военные удары, а вместо этого все задавались вопросом, как всё это вообще могло произойти. И в эти первые и решающие дни агрессор пытался реализовать свое военное преимущество вместе с помощью фактора внезапности. Много европейских стран попало в руки агрессоров только после нескольких дней войны. Так своей экспансией Берлин и Москва материализовали инвестиции в популяризацию немецкой и русской, соответственно, многонациональной советской культуры.

Готовя военное нападение на Украину, Владимир Путин также планировал за несколько дней одержать военную победу. Итак, когда весь мир недоумевал, как вообще возникла война между российской и украинской армиями, с северного направления уже множество воинских частей РФ входили в окрестности Киева и двигались к центру украинской столицы. Правда, все они были полностью уничтожены точным и решительным огнём немногочисленной украинской армии, но план Кремля едва ли не удался. Ложь из Москвы о спецоперации, которая якобы касается только территории Донбасса, должна была дезориентировать западный мир и избежать оперативного формирования единой антироссийской коалиции. С помощью своих информационных ресурсов и спящих "консерв" в центрах принятия решения европейской политики, Москве удалось заблокировать экстренную военную помощь Украине, втянув политических лидеров ряда стран в ненужные дискуссии и пустые малоэффективные заявления. Мы можем только вспомнить, как один из германских министров на просьбу украинского посла оказать Киеву конкретную помощь в борьбе с российским агрессором, о чём ранее заявлял официальный Берлин, ответил, что сейчас это не имеет смысла, так как Киев падёт через несколько дней. И эта информация была размещена кремлёвскими источниками во всём мировом информационном пространстве, которую немецкие СМИ только повторили. Таким образом, информационная война России на первом этапе нападения на Украину была довольно успешной. В головы европейцев российские СМИ вбили, вроде как будет скорый конец войны после падения Киева, что якобы было бы и в их интересах для дальнейшего продолжения российско-европейских отношений. Российские газ, нефть и уголь остаются на службе у западных потребителей, и спецоперация быстро завершится без больших человеческих потерь и серьезных потрясений в экономической системе Европы. Эта выдуманная в Кремле история была продана многим европейским лидерам и СМИ, а Москва была удовлетворена первоначальной реакцией ряда европейских стран, особенно Германии и Франции. Как мы помним, тогда Берлин предложил Украине военную помощь в виде бронежилетов и касок. Некоторые другие страны предлагали медицинское оборудование, а Венгрия заняла принципиальную позицию не помогать Украине в военном отношении вообще, чтобы быстрее закончить войну, в том смысле, что Киев как можно скорее падёт на колени, а Будапешт заберёт украинское Закарпатье по договоренности Орбана с Путиным.

Что мы имеем сейчас. Полное изменение позиций Берлина и Парижа, а также ряда других европейских стран, только без изменения позиции Венгрии. Она за мирное решение, но не требует вернуть российскую армию домой.

На саммите "Большой семерки" в Хиросиме президент Европейского совета Шарль Мишель потребовал формирования совместной европейской и мировой политики против российской пропаганды, которая только и распространяет в мире выдумки, пропагандирует войну и ненависть к другим народам. Просто нет смысла каждый день опровергать эту ложь. Российские телеканалы и информационные агентства были запрещены в большинстве демократических стран. Они остались только там, где было большое влияние российского капитала и кремлёвской политики. Толерантность к российской пропаганде — это не выражение демократии и получение альтернативной точки зрения. Толерантность к кремлёвским нарративам — это фактическая поддержка российского вторжения, антигуманной идеологии русского фашизма — рашизма, примирение с убийством мирных людей, изнасилованием украинских женщин, кражей украинских детей. Всё это признаки российской агрессии против страны, основавшей ООН.

Победа над российской армией невозможна без поражения России в мировом информационном пространстве. Идеология рашизма должна быть разгромлена во всех сферах жизни мирового сообщества. Формула информационной победы над московской пропагандой проста: полная дискредитация в мире антигуманной политики Кремля, абсолютная девальвация российских идеологических нарративов, полное доминирование общечеловеческих и демократических ценностей, что, по сути, и представляет действующее международное право и существующий миропорядок.

Кремль нужно утопить в информационных фекалиях, которые он сам и произвёл.