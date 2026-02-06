Кремль ищет аргументы, чтобы убедить США и Европу не соглашаться на гарантии безопасности для Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Россия активизировала информационную кампанию, направленную на срыв договоренностей о гарантиях безопасности для Украины после войны. Кремль пытается убедить США и европейских партнеров отказаться от соответствующих обязательств, продвигая новые нарративы об "эскалации" и угрозе мировой войны.

Такие действия совпадают с приближением финализации общего формата безопасности между Украиной, США и Европой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментариях российским государственным медиа снова отверг идею западных гарантий безопасности для Украины, назвав их "ультиматумом" для Москвы. В частности, он заявил, что Украина якобы может прибегнуть к провокациям, чтобы получить от Запада полную свободу для возобновления боевых действий.

Аналитики отмечают, что подобная риторика не является новой, однако Кремль начал дополнять ее новыми аргументами – в частности утверждениями, что размещение иностранных войск в Украине может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Эти заявления являются попыткой повлиять прежде всего на западную аудиторию, ведь интервью Лаврова было распространено через RT – российский государственный медиаресурс с глобальным охватом. Параллельно Москва продолжает настаивать на так называемой "нейтральности" Украины, которая, по оценке аналитиков, фактически означает требование превратить ее в пророссийское государство-сателлит.

Кроме того, Кремль использует тему контроля над вооружениями и завершения действия договора New START как инструмент давления на США, пытаясь обменять уступки в сфере стратегической безопасности на сворачивание поддержки Украины. В ISW подчеркивают, что совокупность этих действий свидетельствует о нежелании России идти на компромиссы и ее стремлении сохранить ключевые требования, озвученные еще в начале полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров в Абу-Даби и отметил, что в ближайшее время планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

