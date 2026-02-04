Кремль хочет получить рычаги влияния: в ISW объяснили, что стоит за манипуляциями России по энергетическому перемирию

Российская массированная комбинированная атака по Украине в ночь на 3 февраля после анонсирования президентом США Дональдом Трампом "моратория на энергетические удары" стала важным сигналом. Она показала, что Россия не собиралась действительно прекращать такие удары для деэскалации боевых действий или достижения серьезного прогресса в мирных переговорах.

Краткосрочное "прекращение огня" Кремль снова попытался использовать для создания иллюзии своей договороспособности и якобы заинтересованности в завершении войны. Об этом пишут в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль использует "энергетическое перемирие" для достижения собственных целей

Аналитики убеждены: массированная комбинированная российская атака в ночь на 3 февраля лишь подтвердила, что Россия никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войны или серьезного продвижения инициированных США мирных переговоров.

Удар в ночь на понедельник стал крупнейшим с начала года и, по оценкам энергетической компании ДТЭК, провоцировал наиболее серьезные в 2026-м разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки заявил, что мораторий на энергетические удары должен был начать действовать после трехсторонних переговоров 23-24 января – и продолжаться до следующего раунда переговоров, которые сначала были запланированы на 1 февраля, но впоследствии были перенесены на 4-5 февраля.

По словам главы государства, мораторий "для деэскалации войны" предложили Соединенные Штаты. И делегации США, Украины и России должны были решить вопрос о дальнейших мерах деэскалации во втором раунде переговоров.

Однако Кремль, как всегда, не сдержал слово.

"Кремль ранее предлагал краткосрочные соглашения о прекращении огня, чтобы ложно изобразить Россию как действующую добросовестно, и симулировать заинтересованность РФ в мирном урегулировании войны, неоднократно отклоняя призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары дальнего действия или прекращению огня. Кремль, вероятно, попытается представить свое соблюдение этого моратория на краткосрочные энергетические удары как значительную уступку для получения рычагов влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что Россия использовала эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного пакета ударов", – отметили в ISW.

Однако никакой уступки в "краткосрочном моратории" аналитики не видят. Ведь, подчеркнули они, в разгар "прекращения огня" оккупационные войска продолжали атаковать украинскую логистику и инфраструктуру.

По словам Зеленского, войска РФ нанесли удары по украинским железным дорогам и другой инфраструктуре в течение нескольких дней моратория на энергетические удары — просто переключившись с атак на энергетическую инфраструктуру на атаки на логистику.

Пойти на "энергетический мораторий" Россия, стремящаяся погрузить Украину в темноту и холод, вполне могла себе позволить. Ведь почти четыре года постоянных ударов по энергосистеме таки серьезно ее подкосили.

"Украина также подверглась каскадному отключению электроэнергии 31 января, несмотря на действующий в то время мораторий на энергетические удары. Российские войска 31 января не нанесли никаких ударов по энергетической инфраструктуре, которые бы непосредственно вызвали отключение, но украинская энергосеть была настолько повреждена в результате месяцев российских ударов, что не смогла справиться с технической неисправностью и потерпела широкомасштабный сбой. Кремль согласился на мораторий на краткосрочные удары только после нанесения серьезного ущерба украинской энергосети", – резюмировали в ISW.

