Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией: в ISW объяснили, к чему готовится Кремль

Похоже, Россия не остановилась только на одной войне против Украины: агрессор наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к возможному противостоянию с НАТО.

Видео дня

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. Аналитики подчеркнули, что Москва уже публично угрожала Финляндии, используя риторику, подобную той, которой Кремль пытался оправдать полномасштабное вторжение в Украину.

У границы с Финляндией фиксируют новые военные объекты РФ

В материале отмечается, что спутниковые снимки опубликовано телекомпанию Yle, сделанные в период с июня 2024 года по октябрь 2025 года, фиксируют активное российское строительство на военной базе Рыбка в Петрозаводске (Республика Карелия), примерно в 175 км от границы с Финляндией.

Территория гарнизона, которая с начала 2000-х годов преимущественно не использовалась, сейчас готовится к размещению подразделений 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа; на базе уже имеются большая авиабаза и склад техники.

Кроме того, спутниковые снимки за май и август 2025 года свидетельствуют о строительстве нового военного городка в Кандалакше Мурманской области, примерно в 115 км от финской границы. Его строят для гарнизона Лупче-Савино, работы над которым начались зимой 2024–2025 годов в рамках формирования новой артиллерийской и инженерной бригад. Ранее уже фиксировались и другие примеры расширения российской военной инфраструктуры вдоль границы с Финляндией.

В 2024 году Россия провела реорганизацию Западного военного округа, разделив его на Ленинградский и Московский военные округа, что, вероятно, направлено на усиление стратегического управления вдоль северной границы и подготовку к потенциальному противостоянию с НАТО на финском направлении. В рамках этих изменений российское военное руководство также создало 44-й армейский корпус в составе Ленинградского военного округа.

"Российские чиновники, включая президента России Владимира Путина, ранее непосредственно угрожали Финляндии, в частности применяя формулировки, которые Россия использовала для ложного оправдания своих вторжений в Украину", – отметили аналитики.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что Москва все агрессивнее высказывается в адрес Финляндии, и сейчас это уже выглядит не как единичные заявления, а как согласованная кампания. Кремль усилил информационное давление на Хельсинки, используя риторику, которая напоминает те же аргументы, которые в свое время готовили почву для вторжения в Украину.

Как писал OBOZ.UA, на Западе все больше уверены, что Россия уже ведет против стран – членов НАТО гибридную войну, параллельно готовясь к реальному вооруженному противостоянию. Начать прямую агрессию в Западной Европе Москва может уже через несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!