Папа Римский Франциск призвал Украину "поднять белое знамя и вести переговоры" с РФ. Однако Папские призывы лучше всего характеризует библейский афоризм: "благими намерениями вымощен путь в ад". По большому счёту сильнейший посредник тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их на одну ступень и называть это "переговорами".

Поэтому на призыв Папы ответил министр иностранных дел Д.Кулеба, напомнив, что флаг Украины сине-желтый, а не белый, призвав не совершать ошибок прошлого. Имеется в виду позиция Ватикана во время Второй мировой войны, когда католическая церковь никоим образом не осуждала действия нацистов, развязавших величайшую в истории человечества войну. Пока для переговоров нет предпосылок. Кстати, об этом заявил и сам глава Кремля.

Российский агрессор стремится не к миру, а к уничтожению Украины. Миролюбивую пропаганду Россия использует только для введения в заблуждение международного сообщества и союзников Киева. Папа Франциск мог использовать весь свой авторитет и призвать Путина вывести армию из Украины. С выводом российских войск мир наступит немедленно и без переговоров. Об этом заявил ряд глава дипломатических ведомств европейских стран и, в частности, глубоко католической Польши. Непонимание призыва главы Ватикана подтвердили в официальных Вашингтоне и Брюсселе. США и Евросоюз понимают захватнические намерения Москвы, желающей путём переговоров легализовать насильственно захваченные украинские земли. Лидер греко-католиков Украины призвал Папу Франциска совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков и всех христиан и украинцев.

А в это время в США украинский документальный фильм 20 дней в Мариуполе режиссёра Мстислава Чернова получил премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук. Впервые в истории украинская лента получила престижную награду в области киноиндустрии. Это выдающееся достижение команды проекта и международное признание достижений Украины в кинодокументалистике. Кадры для ленты "20 дней в Мариуполе" были отсняты во время варварской осады города российскими войсками. Украинские журналисты, рискуя своей жизнью, документировали жизнь мариупольцов, тайно вывозили отснятые материалы через вражеские блокпосты. Фильм показывает правду о трагедии украинского города и о её виновниках. Благодаря высокой награде об этой правде узнают ещё миллионы людей по всему миру. Российская пропаганда вовсю пытается исказить историю осады Мариуполя и переложить на Украину ответственность за собственные преступления. Цинизм Кремля безграничен и мир хорошо понимает, кто совершил массовые преступления в городе, что становится призраком. Возможно, 100 тысяч человек потеряли свою жизнь в результате российских варварских обстрелов и блокировки подачи горожанам воды, обогрева, электричества, продовольствия. Это одно из величайших военных преступлений современности. Москва ещё понесет наказание за всё содеянное на украинской земле. Присуждение документальной киноленте Оскара нивелирует любые попытки Кремля избежать строгой ответственности. Правда о Мариуполе важна для понимания самой сути войны, развязанной Путиным. Россия пришла на украинскую землю как захватчик, убийца и колонизатор. Украинское общество не имеет права забыть и не может простить Москве её преступления.

А тем временем, антипутинские вооруженные формирования Российский добровольческий корпус (РДК), Легион Свобода России (ЛСР) и Сибирский батальон начали боевые действия в Курской и Белгородской областях. РДК, ЛСР и Сибирский батальон состоят из граждан РФ, совершающих боевые операции против путинского режима на своей российской территории. Операция российских антипутинских подразделений разворачивается в районе пограничных Тёткино (Курская обл.) и Лозовой Рудки (Белгородская обл.) и уже имеет определенные успехи. Целью акции добровольцев РДК, ЛСР и Сибирского батальона является показать, что не все россияне поддерживают Путина и готовы за него голосовать на фейковых "выборах" 17 марта. Единственной альтернативой Путину на так называемых выборах являются не какие-то фейковые альтернативные кандидаты, а действенная вооруженная борьба против диктатуры. Захватническая война, начатая Путиным против Украины, теперь всё больше переходит на территорию РФ. Ведь только так можно ограничить власть путинского режима и сбросить диктаторское ярмо с шеи русского народа.