Креативный подход Буданова дает результаты на поле боя, – Голобуцкий

Креативный подход начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, который является двигателем нестандартных и творческих военных решений, дает результаты на поле боя. Такое убеждение выразил политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

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"Креативный подход Буданова дает результаты на поле боя. Операции, проводимые ГУРом, не являются просто "красивыми пиар-историями". Но сегодняшняя новость уже стала известна всему миру и войдет в учебники военного искусства. Спецподразделение ГУР сбило российский Су-30 ракетой, выпущенной с беспилотной морской платформы. Впервые в мировой истории боевой самолет уничтожен морским дроном!" – написал он.

Блогер напомнил, что еще в прошлом году инженеры ГУР оснастили морские беспилотники ракетами "воздух-воздух" Р-73.

Размещение Р-73 на морских дронах – эффективный ответ Буданова на российскую тактику обороны побережья с помощью вертолетов и самолетов. Впервые гуровские морские дроны наказали вражескую авиацию под прошлый Новый год – 31 декабря Magura уничтожила два вертолета Ми-8. И вот под воду отправился Су-30 – истребитель поколения 4++, мощная боевая машина стоимостью более 50 млн. долларов. Наглядна демонстрация того, кто контролирует большую часть Черноморской акватории. Именно так выглядит реальный вред врагу и отчетливо видна стратегия. Без лишних лозунгов, без самопиара – результат работы ГУР и его руководителя говорит сам за себя", - подчеркнул политолог.

По его мнению, как руководитель ГУР Буданов является двигателем нестандартных и творческих военных решений. В своем ведомстве он наладил системное планирование, там существует автономия принятия решений, доверие к исполнителям и фокусировка на настоящих результатах – отсюда и достижения на поле боя, которые так радуют украинцев и деморализуют захватчиков.

Именно под руководством Буданова ГУР начало активно применять морские дроны, дроны-камикадзе, новейшие разведывательно-ударные платформы. Он сделал ставку на асимметричную войну, и враг умывается кровью. – заявил Алексей Голобуцкий.