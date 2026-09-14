Украинцам на заметку: иностранцы в Польше жалуются на схемы с зарплатами через агентства занятости

Сразу 69% иностранных работников в Польше сталкивались с непрозрачными схемами формирования зарплаты через агентства занятости. Еще 57,8% попадали в такие ситуации 2 раза и более. Впрочем, отмечают в экспертной среде, чаще всего такие работники чаще всего жаловались на ситуации, когда им обещают одну сумму "на руки" (netto), но непонятно, как именно она выходит из зарплаты brutto после налогов и взносов и пр.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там отметили: в то же время, высокая ставка не потеряла способности привлекать внимание – даже несмотря на непрозрачность ее формирования. Так, сразу 64,3% респондентов высоко оценивают ее влияние на выбор вакансии.

В то же время, констатируется, 74,5% говорят, что со временем стали более осторожно относиться к предложениям с заметно более высокой оплатой. При чем наиболее сильное изменение заметно среди работников со стажем в Польше от 3-х лет.

"Для агентств занятости это означает уверенную тенденцию изменений правил конкуренции. Попытка переманивать работников только более высокой ставкой постепенно теряет эффективность", – признали специалисты.

Они объяснили: если разница в оплате не имеет понятного письменного объяснения, самая высокая ставка начинает восприниматься как возможный сигнал риска. И заставляет более опытного кандидата более тщательно проверять агентство, договор и другие условия.

"Поэтому конкурентным преимуществом становится уже не максимальная цифра в объявлении, а способность агентства доказать, что эта цифра реальна, прозрачна. И не создаст работнику проблем через несколько месяцев", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы составляют подавляющее большинство иностранной рабочей силой в Польше. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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