Костенко зарегистрировал в Раде законопроект о мотивации к военной службе: что он предусматривает
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Он предусматривает финансовые вознаграждения, социальные гарантии, дополнительный контроль над подготовкой, повышение престижа военной службы. А также должно создать основу для начала трансформации нашего войска "армии мобилизованных" в "профессиональную армию" во время войны.
Об этом сообщил автор документа, народный депутат "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Я открываю дискуссию! В зарегистрированном законопроекте о мотивации военной службы прописаны стимулы для людей, которые уже служат и участвуют в боевых действиях, для тех, кто будет оставаться в армии, для тех, кто сейчас имеет возможность уйти, но остается, и для тех, кто подпишет контракты во время действия военного положения. Потому что для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно. И в этом направлении должна реализовываться государственная политика", – разъясняет народный депутат.
Среди основных положений законопроекта есть:
- Повысить уровень мотивации населения вступать в ряды сил обороны для прохождения военной службы.
- Установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники.
- Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент равен 2.
- Для тех, кто после 24.02.2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения – одноразовая денежная помощь:
- Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить – ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн.
- Право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них – минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.
- Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них – минимум 24 боевых), раненые, продолжающие службу, но имеющие право на освобождение, освобожденные из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.
- Законопроект вносит дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы, если военный не выражает желания продолжать военную службу.
- Законопроект предусматривает право на льготное растаможивание автомобилей для проходивших военную службу после 24.02.2022. Это право будет введено отдельными законопроектами о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.
- За государственные средства устанавливается пожизненное страхование жизни и здоровья в частных учреждениях для военных, отслуживших не менее 36 месяцев (из них – минимум 12 боевых), а также для освобожденных из плена. Действие страхования распространяется и на семьи.
- Устанавливаются минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате проведения АТО на Востоке Украины, ООС на Востоке Украины, вооруженной агрессии против Украины.
- Все призывники, ранее не проходившие военную службу, должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Он продлится не менее трех месяцев и будет включать.
Закон установит механизмы контроля над прохождением призывниками обучения.
За некачественную подготовку защитников будет дополнительна ответственность инструкторам и руководителям учебных центров.
После курса – обязательный экзамен и направление в воинскую часть. В случае неудачного результата – дополнительная учеба до одного месяца.
"Украинцев нельзя что-то вынудить. Это факт. Но украинцев можно и нужно мотивировать. Поэтому нужно менять подходы и балансировать существующей сейчас системой принуждения, которую хотят усилить и системой поощрений и мотивации защитников", – резюмирует представитель "Голоса".