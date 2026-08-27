"Коррупция может наносить государству удар не меньший, чем враг": Вовк указал на вызов для Украины

Бывший глава Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что во время войны коррупция наносит стране не меньший ущерб, чем российские атаки. По его словам, в мирное и военное время она может иметь разные последствия.

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Бывший чиновник даже предлагает квалифицировать определенные коррупционные преступления высокопоставленных должностных лиц как государственную измену.

"Во время войны бюджетные деньги – это не абстрактные цифры. Это боеприпасы, дроны, укрепления, топливо, медикаменты, зарплаты военных, производство оружия. Если чиновник крадет ресурс, который должен был работать на оборону государства, он фактически ослабляет её способность противостоять врагу. Я не говорю, что любую взятку автоматически нужно называть государственной изменой. Но если высокопоставленный чиновник сознательно участвует в коррупционном преступлении, следствием которого является ослабление обороноспособности в условиях военного положения, я считаю, что общественная опасность такого деяния принципиально иная, чем в обычное время", – сказал он.

По мнению экс-главы следуправления СБУ, границы коррупционного преступления должны определяться обстоятельствами конкретного дела. В то же время он подчеркнул, что статус высокопоставленного чиновника должен еще больше усиливать ответственность за совершение коррупционного деяния.

"Если дорога строится для военной логистики, ее отсутствие сказывается на снабжении войск, и если из-за коррупции объект не построен – последствия могут быть напрямую связаны с обороноспособностью. Если речь идет о другом случае, квалификация будет иной. Мой главный тезис в другом: статус высокопоставленного чиновника во время войны должен не смягчать, а ужесточать ответственность. Человек, имеющий доступ к мобилизованным государством ресурсам, должен осознавать, что ворует не просто из бюджета. Он может воровать у солдата на передовой и тем самым создавать угрозу его жизни", – заявил Вовк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у руководителей антикоррупционных органов не должно быть к нему вопросов в контексте расследований в отношении команды Офиса президента. Власти должны реагировать на действия НАБУ и САП, но кадровые решения должны приниматься в зависимости от установленных обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшей заместительнице главы Офиса президента Украины Ирине Мудрой. Фигурантка спецоперации "Форест Гамп" отправилась в СИЗО на 60 суток, при этом суд дал ей возможность выйти на свободу под залог в 20 млн гривен.

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