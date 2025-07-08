'Контакты продолжаются': в Турции сделали заявление о новом раунде мирных переговоров Украины и России

В Турции заявили, что два раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле привели к "беспрецедентным результатам". К таковым Турция относит обмены военнопленными и возвращение тел погибших. В Стамбуле также считают, что обе стороны переговорами "довольны".

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Сейчас якобы решается вопрос о возможности прекращения огня и встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Он увидел в двух встречах российской и украинской делегаций в Стамбуле "беспрецедентные результаты".

"Это привело к беспрецедентным результатам в четырехлетней войне. Прежде всего это привело к рекордному количеству обмена военнопленными и возвращения их останков друг другу", – сказал Фидан.

Глава турецкой дипломатии добавил, что два раунда российско-украинских переговоров являются "примером того, как посредническая дипломатия может принести продуктивные результаты для человечества".

По словам Фидана, обе стороны переговоров в Стамбуле якобы "довольны" проведенными переговорами. Сейчас же речь идет о том, как будет продвигаться переговорный процесс дальше.

"Продолжаются дискуссии относительно того, как это будет возможно, будет ли это постоянное прекращение огня или временное, будет ли методом саммит лидеров, смогут ли нынешние переговорные группы реализовать этот вопрос", – подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Он отметил разность позиций России и Украины. По мнению Фидана, есть шанс их "сблизить".

"Наш совет им заключается в том, что если вы продолжите собираться за столом переговоров, мы считаем, что начальные позиции можно найти где-то посередине с помощью различных методов и более креативных решений. Мы доносим это до обеих сторон", – подчеркнул глава МИД Турции.

Комментируя перспективы личной встречи Зеленского с Путиным с участием Трампа, Фидан выразил убеждение, что все потенциальные участники такой встречи якобы ее жаждут.

"На самом деле все, включая (президента России Владимира) Путина, не видят никакой проблемы во встрече со своими нынешними коллегами. В принципе нет никакой проблемы с тем, чтобы господин Трамп, Путин, (президент Украины Владимир) Зеленский собрались вместе под руководством нашего президента", – подчеркнул глава турецкой дипломатии.

В то же время он признал, что Москва выдвигает условия для обсуждения возможности контактов на самом высоком уровне. Россияне заявили, по словам Фидана, что "некоторые вещи следует решить, прежде чем прийти на встречу". Глава турецкой дипломатии добавил, что "переговорным группам следует немного больше поработать над этим вопросом и достичь результатов".

"Россияне заявили, что готовы к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ждем ответа от украинской стороны, наши контакты с ними продолжаются", – сказал Фидан, подчеркнув, что дипломатическая связь продолжится без помедления.

В то же время министр иностранных дел Турции заявил, что международные платформы создают "прекрасные возможности" для двусторонних переговоров. Одной из таких платформ он назвал БРИКС.

Напомним, в конце июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп готов прибыть в Турцию для переговоров с Путиным и Зеленским.

Также сообщалось, что он назвал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле "замечательными" и озвучил амбициозное ожидание.

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