"Консультации только начинаются": эксперт объяснил, как председательство Венгрии может сказаться на переговорах о вступлении Украины в ЕС

Полгода председательства Венгрии в Совете Европейского Союза не скажется на переговорах о вступлении Украины в ЕС. Дело в том, что процесс только начинается, и на начальной стадии каждое государство будет определяться со своими условиями и обсуждать их с Киевом.

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Также нашей стране предстоит выполнить общие критерии, чтобы претендовать на членство. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал Игар Тышкевич, эксперт внешней и внутренней политики Украинского института будущего.

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять председательство Венгрии на переговоры касательно будущего Украины в ЕС, он ответил: "В ближайшее время – никак... Сейчас только начинается консультация по предметным переговорам о вступлении в ЕС".

Сперва каждая страна Евросоюза определит для нас собственные условия, и Будапешт не сможет влиять на это.

"Сегодня (2 июля. – Ред.) господин Орбан в Киеве, и это отдельно говорит о добрососедстве между Украиной и Венгрией. Поэтому значительный вопрос между Украиной и Венгрией будет снят в ближайшее время. Но не стоит смотреть на мир в черно-белых красках", – сказал эксперт.

Конкретные задачи, которые поставила перед собой Венгрия, неизвестны.

"Но давайте посмотрим на ключевые проблемы, скажем так, в Европейском Союзе. Первое – это бюджетная сфера, как поддержка в целом, так и вопрос поддержки отдельных стран в бюджете ЕС... Вторая часть – это вопрос европейской системы безопасности, о которой говорят. Третье – это, если мы говорим о Совете ЕС, то это определенная трансформация политики. Она не будет кардинальной, но попытка найти новые механизмы эффективного действия, учитывая изменение баланса в европейском парламенте", – считает Тышкевич.

Он ожидает, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев стороны попытаются "выйти из спирали конфликтов".

"Во-вторых, подготовка договора о добрососедстве. Насколько я понимаю, пункт один и пункт два уже были артикулированы", – отметил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Орбан посетил Украину 2 июля и встретился с президентом Владимиром Зеленским. С начала полномасштабной войны это первая поездка в нашу страну венгерского премьера.

– Зеленский поблагодарил Будапешт за участие в первом Саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Президент выразил надежду, что Венгрия присоединится к подготовке второй конференции.

– Орбан в свою очередь заявил: "Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии".

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