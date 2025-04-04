'Консультации продолжаются постоянно': Ермак рассказал о ходе переговоров представителей Украины и США

Консультации Украины и США продолжаются на разных уровнях. Например, руководитель Офиса президента Андрей Ермак недавно говорил с советником главы США по нацбезопасности Майклом Уолтцом, а министр иностранных дел Андрей Сибига – с американским госсекретарем Марко Рубио.

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Однако дата следующих переговоров делегаций пока не определена. Об этом руководитель ОП Ермак сообщил "Укринформу" в пятницу, 4 апреля.

"Мы говорим об этом. Конкретных дат пока нет, но думаю, что вскоре наши разговоры с американской стороной будут продолжены", – сказал он.

Чиновник отметил, что "консультации продолжаются постоянно". Встречи тоже скоро продолжатся, считает глава ОП.

По мнению Ермака, Вашингтон понимает, что мирный процесс тормозит именно Москва.

"По главным итогам встречи в Джидде, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия. – Ред.) у американской стороны никаких вопросов к Украине. Украина демонстрирует абсолютную прозрачность позиции, абсолютную адекватность", – заверил он.

"Сегодня полное прекращение огня – это то, к чему мы стремимся, что является логичным и правильным. Но, к сожалению, сегодня этого не поддерживает российская сторона, и мы считаем, что именно сильная позиция и давление на Россию со стороны американцев, со стороны других партнеров – это тот путь, по которому нужно идти", – добавил Ермак.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Владимир Зеленский озвучил ключевые позиции Украины на предстоящих переговорах о завершении войны. Наше государство не согласится на условия, противоречащие национальным интересам, в частности относительно территориальной целостности и уменьшения обороноспособности.

– 4 апреля Марко Рубио сообщил, что США не намерены бесконечно затягивать переговоры с Россией. Они определили конкретный временной промежуток, в течение которого Москва еще может подтвердить, что действительно стремится к миру.

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