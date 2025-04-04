'Россия нарушает условия перемирия': Рубио заявил о 'месседже' для Москвы и намекнул на возможность новых санкций

США не намерены бесконечно затягивать переговоры с Россией по поводу российско-украинской войны. Вашингтон определил конкретный временной промежуток, в течение которого Москва еще может подтвердить, что действительно стремится к миру.

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Если же Кремль выберет войну, Россию ждут санкции, над разработкой которых уже работает Конгресс США. Такие заявления сделал государственный секретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 4 апреля, ее с украинским переводом транслировало "Общественное".

В ходе общения с журналистами Рубио подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в переговорах с Россией, если они лишены прогресса. И если Москва выберет продолжение войны и тактику затягивания переговоров, она может за это поплатиться.

"Мы не будем это постоянно продолжать. У нас есть определенное время, когда мы будем ожидать. Мы хотим видеть в течение этого времени, готовы ли они к миру или нет. И время уже подходит, Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях и уже будет расти давление Капитолия... Мы пошлем наш месседж в Москву, и надеемся, что Москва будет готова к миру", – заявил американский топ-чиновник.

Рубио подчеркнул, что "если будет тактика ожидания и затягивания, мы не будем заинтересованы в этом. И президент Трамп не попадет в ловушку нескончаемых переговоров".

По его словам, Белый дом будет знать, готова ли Россия к миру, "через недели, не месяцы".

"Вот что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Это возможно закончить эту войну на условиях, допустимых для обеих сторон. Если обе стороны согласятся. И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что если украинцы показали свою готовность к прекращению огня и создали пространство для переговоров, тогда "Россия и Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет, не через полгода".

"Это о действиях... Если вы не заинтересованы в мире, тогда вы затягиваете процесс, вы придумываете какие-либо оправдания... Мы не будем затягивать это", – отметил госсекретарь США.

Напомним, ранее в Европейском Союзе подтвердили, что во время визита в Брюссель Рубио заявил, что США не пойдут на уступки Путину, а красные линии Украины и Европы не будут нарушены.

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