Консул Украины в Хайфе Зернопольский вступил в полномочия: что известно о назначении

Министерство иностранных дел Израиля в Хайфе официально назначило нового почетного консула Украины. Должность получил адвокат Александр Зернопольский.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Израиле. Директор департамента протокола МИД страны Гил Хаскель вручил ему экзекватуру, подписанную президентом страны Ицхаком Герцогом.

"Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук поздравил новоназначенного Почетного консула Украины и вручил ему консульский патент за подписью Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги", – отмечается в сообщении.

В украинском посольстве отметили, что Зернопольский "уже много лет является надежным партнером Посольства Украины в Израиле, последовательно поддерживает украинско-израильское сообщество и вносит весомый вклад в развитие двусторонних отношений".

"Известный и признанный адвокат, он пользуется высоким авторитетом в профессиональной среде и обществе. Назначение Почетного консула Украины в Хайфе является важным шагом для усиления присутствия Украины в регионе, поддержки граждан Украины и дальнейшего развития гуманитарных, культурных и деловых связей между Украиной и Израилем", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее после очередных российских ударов по Киеву тысячи жилых домов остались без водоснабжения и отопления. Посольство Украины в Израиле заявило, что такие заранее направленные удары не по военным объектам, а по гражданской критической инфраструктуре уже "выходят за пределы идеологии", что является терроризмом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле министерство иностранных дел устраивало панихиду у Стены Плача. Однако посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, который был приглашен на мероприятие, демонстративно ушел с него и не принимал участия в панихиде, потому что туда также был приглашен российский посол Анатолий Викторов.

