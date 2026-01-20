'Это выходит за пределы идеологии': посольство в Израиле призвало мир объединиться против российского террора украинцев

После очередных российских ударов по Киеву тысячи жилых домов остались без водоснабжения и отопления. Такие заранее направленные удары не по военным объектам, а по гражданской критической инфраструктуре, уже "выходят за пределы идеологии".

Это не война и военные действия, а обычный терроризм, хотя и в международном масштабе. Именно так отреагировало посольство Украины в Израиле на новое военное преступление российских захватчиков в Украине.

Израильские дипломаты призвали мировое сообщество объединиться и положить конец такому терроризму.

Что сказали в посольстве

"А вы когда-нибудь оказывались в температуре минус 15 градусов без возможности укрытия? Надеемся, что нет. Но к сожалению, это сегодняшняя реальность для более чем одного миллиона украинцев – Россия атаковала критическую инфраструктуру в городе Киеве, оставив более 5 тысяч жилых домов без водоснабжения и отопления", – отметили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что такие российские военные преступления "выходят за пределы идеологии", потому что атака россиян имеет целью лишить украинцев "основных гуманитарных вещей, которые должны быть у каждого человека везде".

"Время положить этому конец. Время объединиться против террора во всем мире", – призвало посольство Украины в Израиле.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

Также известно, что из-за очередной российской атаки без тепла осталось более 5,6 тысячи многоэтажек. Кроме того, левый берег города в результате обстрела пока без водоснабжения.

