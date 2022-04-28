В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации и передаче Украине активов подсанкционных россиян

В среду, 27 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц. Эти средства будут направляться Украине на восстановление страны и помощь населению.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что за документ проголосовали 417 конгрессменов США.

По словам руководителя ОП, законопроект предусматривает, что средства, которые были или будут конфискованы у российских юридических или физических лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи украинцам, а также на другие виды помощи нашему государству, включая военную.

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Чтобы закон вступил в силу, документ должен быть принят Сенатом, после чего подписан президентом США Джо Байденом.

Ермак отметил, что закон рамочный, то есть не устанавливающий механизм его выполнения, но он четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины.

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