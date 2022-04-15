Під час лекції з "Конституційного права України" розповів студентам про сумну історію нашого Конституційного суду, який я називаю "Донецьким судом імені Тупицького".

Нагадаю, що нинішній голова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений Указом Президента Януковича 14 травня 2013 року, а 15 травня - склав присягу члена КС. На той момент він був сумновідомим своїми "чесними рішеннями" за більш як 20 років суддівської діяльності на Донеччині, зокрема відчуженням Зуївського енергомеханічного заводу, а згодом корупційними скандалами із землею в Криму. Ба більше, сам Леонід Кучма у відповідності з записами на плівках Мельниченка радив тодішньому керманичу Донеччини Януковичу "підвісити за яйця цього суддю" (Тупицького).

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До 2019 року "донецький Тупицький" вірою і правдою служив ВСІМ владам, а з приходом президента Зеленського і "другої людини в державі" Богдана Тупицький став ГОЛОВОЮ Конституційного суду і освятив "законність дочасних виборів".

Знову настав зоряний час "донецьких". Тупицький призначає керівником секретаріату суду такого собі Віктора Безчастного, який 17 років очолював Донецький юридичний інститут МВС. Багато випускників цього закладу радо зустріли "визволителів" і нині працюють на так звану ДНР.

Згодом, донецькі в КСУ так зміцнилися, що вирішили посилати вже й нову владу, яка зробила їх очільниками. Тому розпочинається період протистояння, видання указів президента та їх оскаржень командою Тупицького. Тут, як не парадоксально, на захист "донецьких" стає команда Тимошенко і депутати з ЄС. Підставою для юридичного захисту Тупицького і К. стали конституційні зміни від 02.06.2016 року, які зафіксували ВІЧНИЙ статус суддів, яких в принципі неможливо звільнити без згоди не менше як 2/3 складу КС. Принагідно, "подякуємо" авторам цих конституційних змін депутатам Порошенка, Яценюка, Тимошенко та Опоблоку.

Таким чином, більше року КСУ фактично не працює, а з початком війни, за інформацією ЗМІ, Тупицький тікає до Відня.

Але найголовніша й добра новина в іншому. За місяць - 14 травня завершується 9 річний термін члена, а нині Голови КС Олександра Тупицького. А 27 вересня - 9 річний термін останнього судді КС від Януковича - Олександра Касмініна.

Це означатиме, що нарешті й завершується доба "Донецького суду імені Тупицького" та, сподіваюся, розпочинається новий період діяльності справді Конституційного суду України, який врешті-решт стане на захист Конституції та конституційних прав і свобод всіх громадян, а не чергової влади.