Прошел один год и двести сорок пять дней войны. Сегодняшние карты ISW опять показывают, что за прошедшие сутки плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста опять немного увеличился. По оценке ISW глубина проникновения украинского десанта вглубь оккупированной россиянами территории достигает в некоторых местах 4 км.

Держим пальцы крестиком. У меня большие надежды на этот вновь открывшийся участок фронта. С учетом того, что россияне бросили огромные силы на окружение Авдеевки, есть серьезные основания считать, что в случае развития успеха на левом берегу Днепра, ВСУ могут в этом месте вырваться на оперативный простор и остановить их будет некому. Тем более, что на этом участке фронта нет никаких “линий Суровикина”.

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Под Авдеевкой опять нет никаких изменений. Во всяком случае на картах ISW. Российские военкоры все пережевывают “взятие террикона” так, как будто это успех сегодняшнего дня. А между тем все эти рассказы про “российский триколор на терриконе” мы слышим уже почти неделю. Судя по всему больше пока похвастаться нечем…

На остальных участках фронта все “частичные” успехи обеих противоборствующих сторон настолько малы, что на картах ISW их невозможно разглядеть.

Сегодня Дания выделила очередной пакет помощи Украине величиной в 524 млн. $. В новый датский пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Поставка последних финансируется совместно с Германией.

Так что пока Америка тянет резину, старушка Европа не бросает Украину в беде. Вот это и запишите в своих книжечках, дорогие мои читатели. Чтобы потом это не было забыто под грудой других новостей.

Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Таким образом ГА ООН не признала права Израиля на ответные действия. Более того, не прошла предложенная Канадой поправка с осуждением террористической атаки ХАМАСа. В резолюции об этом вообще нет ни слова. Выглядит все так, что Израиль из врожденной ненависти к арабам-палестинцам решил их немного побомбить.

Меня несколько удивили результаты голосования. Ну, во-первых, понятно, что те кто воздержались, тем самым, фактически, голосовали против этой резолюции. И здесь меня приятно удивила даже не Германия (тут все ясно), а Индия с ее огромной мусульманской общиной. Но больше всего меня удивили Ирак, Тунис и Южный Судан. Они воздержались! Вот тебе и единство арабского мира… Запишите это в свои книжечки, господа! Это стоит того, чтобы запомнить.

Разумеется, я не ждал единства Запада. Некоторые европейские страны так сильно теперь зависят от своих арабских и мусульманских общин плюс беженцы, что уже не могут проводить какую-то политику вне левого мейнстрима, поддерживающего “справедливую борьбу палестинского народа против израильской оккупации”.

Но все же голосовать “за” было вовсе не обязательно. Вот эти герои борьбы с “израильской военщиной”: Франция, Испания, Португалия, Лихтенштейн, Люксембург, Словения и Черногория.

Запишите и их в свои книжечки, дорогие мои. Это тоже следует запомнить. Тем более, что для принятия резолюции нужно было набрать ⅔ голосов. И ровно столько удалось набрать. Если бы хотя бы одна из перечисленных европейских стран воздержалась, то резолюция бы не прошла…

Путинская Россия, разумеется, голосовала “за”. Я думаю, поставлена жирная точка в дискуссии о том, на чьей же стороне Путин. Характерно, что сегодня Россия запросила у ХАМАС данные о восьми заложниках, имеющих предположительно еще и российское гражданство.

На этот запрос ответил глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук: "Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга. …Сейчас мы ищем людей, список которых нам передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим"

Что ж… Не нужно быть Сократом, чтобы понять: ближайший друг ХАМАС не может быть одновременно другом Израиля.

Финита ля комедия, господа путинские еврейские активисты в России. Больше ваша клоунада не проканает…

Сегодня Нетаньяху объявил о начале “второго этапа” операции против ХАМАС. Фактически наземная операция израильской армии в Газе началась. Чем и когда она закончится - одному Богу известно. Будем молится, чтобы террористы были уничтожены, заложники спасены, а мирные жители не пострадали.

Мир вступил в какую-то новую фазу и нужно это хорошо осознать. И помнить, что дело наше правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!🇺🇦

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