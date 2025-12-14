Конгрессмен США сравнил давление на Украину с политикой умиротворения Гитлера

Конгрессмен-республиканец США Дон Бейкон провел историческую параллель между нынешними призывами к территориальным уступкам Украины и политикой умиротворения нацистской Германии в 1938 году. Он призвал поддерживать свободу Украины и выступать против агрессора.

Такое заявление чиновник опубликовал на собственной странице в Facebook. По его словам, попытки заставить Украину отказаться от части своей территории ради мира с Россией повторяют ошибки, допущенные накануне Второй мировой войны.

"Заставлять Украину отдавать больше своей территории ради мира с Россией – это не шаг в стиле Рейгана, а шаг в стиле Чемберлена. Чемберлен сделал то же самое с Чехословакией, договариваясь с Гитлером. Из-за этого его репутация навсегда останется запятнанной", – говорится в заметке чиновника.

Американский конгрессмен также подчеркнул, что большинство граждан США поддерживают Украину. По его словам, необходимо защищать свободу и выступать против агрессора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, американские конгрессмены от Республиканской партии, Майкл Тернер и Дональд Бейкон раскритиковали "миротворческую политику" администрацию президента США Дональда Трампа. Политики заявили, что "нельзя разделяться между интересами Штатов, и дальше терпеть неясность от Москвы".

