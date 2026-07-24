Путешествующим по ЕС украинцам напомнили об обязательном документе: что нужно знать

За время полномасштабной войны миллионы украинцев нашли убежище в странах Евросоюза (ЕС), и, имея возможность путешествовать, многие из них полагаются на национальный страховой документ. Но на самом деле перед каждой поездкой в другую страну (даже в пределах ЕС) у украинцев должна быть оформлена Европейская карта медицинского страхования (EHIC – от European Health Insurance Card).

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Об этом пишет Czechia Online. Впрочем, следует учитывать, что для украинцев такой страховой полис действует не во всех странах Европы.

Что дает EHIC

Страховые компании стран ЕС могут выдавать национальные замещающие документы застрахованного лица. Они подтверждают участие в местной системе медицинского страхования, но действуют только в пределах страны выдачи.

Зато EHIC покрывает необходимую государственную медицинскую помощь во время временного пребывания в другой стране ЕС. Причем не только в случае внезапных травм, но и при обострении хронических заболеваний или оказании помощи, которую нельзя отложить до возвращения в страну проживания.

Ограничения EHIC: за что придется доплачивать

Лечение в частных медицинских учреждениях.

Установленные местным законодательством доплаты и франшизы.

Медицинская эвакуация и транспортировка больного в страну постоянного проживания в ЕС .

. Поисково-спасательные работы (например, в горах).

Страхование гражданской ответственности, утеря багажа или отмена поездки.

Травмы в результате занятий видами деятельности с повышенным риском (экстремальный спорт и т. п.);

запланированное лечение или роды за рубежом.

Важно помнить: в случае тяжелой травмы транспортировка пациента домой может обойтись в десятки тысяч евро – поэтому страховщики рекомендуют перед каждой поездкой приобретать дополнительное коммерческое туристическое страхование.

Территориальные ограничения для украинцев

Граждане Украины, застрахованные в государственной системе одной из стран ЕС и получившие EHIC, могут свободно пользоваться ею во время временных поездок в большинство государств Евросоюза. Однако действие EHIC не распространяется на такие страны, как:

Дания;

Исландия;

Лихтенштейн;

Норвегия;

Швейцария;

Великобритания.

Поэтому в случае поездки в одну из этих стран украинцам необходимо обязательно уточнить в своей страховой компании возможность использования карты или оформить отдельный коммерческий полис.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в бесплатных курсах чешского языка в местном центре занятости – Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским Союзом.

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