'Ситуация хуже, чем до полномасштабной войны': Арахамия пожаловался на 'кризис в Раде', еще 17 'слуг' написали заявления на составление мандата

Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия пожаловался на "кризис в Верховной Раде", заявив, что единства в парламенте пока нет. Кроме того, 17 нардепов из фракции написали заявления на составление мандата.

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Такое заявление он сделал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", организованной в рамках проекта "Новая страна". Арахамия отметил, что единство между депутатами было полтора года назад, а сейчас стране грозит парламентский кризис.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще один мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 из 400 очень тяжело собирать, честно говоря", – сказал глава фракции "Слуга Народа".

Нардеп уточнил, что в других фракциях и партиях также есть нардепы, которые хотят уйти. Но отпускать их пока не собираются. По его словам, сейчас ситуация в этом плане еще хуже, чем до полномасштабной войны.

"Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", – пояснил Арахамия .

Напомним, в Верховной Раде Украины предложили отправлять на военные учения госслужащих и народных депутатов. Они должны проходить обучение "на общих условиях", однако в частичном режиме.