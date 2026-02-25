'Когда РФ не удается побеждать на фронте, они ищут ядерное оружие в Украине': Зеленский ответил на упреки Кремля

Когда российские войска терпят неудачи на поле боя, в Кремле традиционно активизируют риторику о якобы наличии ядерного оружия в Украине. Однако реальность проста – наше государство не обладает этим видом оружия.

Видео дня

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве. Он отметил, что причины этого хорошо известны, как и те, кто в свое время гарантировал безопасность в обмен на отказ от стратегического арсенала.

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства благодаря чему и благодаря кому это произошло", – сказал президент.

Что предшествовало

24 февраля в Службе внешней разведки Российской Федерации заявили, что Запад якобы работает над сценарием, при котором появление ядерного оружия у Украины будет выглядеть как результат собственных разработок Киева. В Кремле и МИД РФ назвали такие шаги "безумием" и пригрозили эскалацией.

Среди вероятных сценариев якобы фигурирует французская компактная ядерная боеголовка TN75, которую применяют на баллистических ракетах подводных лодок M51.1. В то же время российская сторона не представила никаких подтверждений того, что Великобритания или Франция имеют такие намерения.

Позже представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ответил, что российский диктатор Владимир Путин сознательно распространяет ложные утверждения о якобы намерениях страны ядерное оружие. Он добавил, что ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России в развязанной им полномасштабной войне.

Как писал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны считают, что Россия может устроить радиационный инцидент, чтобы обвинить в нем Украину. Таким опасным методом Кремль может попытаться убедить Запад отказаться от Украины или в качестве дальнейшей попытки сломить волю Украины к дальнейшему сопротивлению.

