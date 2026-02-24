Российский диктатор Владимир Путин сознательно распространяет ложные утверждения о якобы намерениях Великобритании предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России в развязанной им полномасштабной войне.

Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Йога цитирует Sky News.

По словам представителя британского правительства, заявления кремлевского главаря не имеют ничего общего с реальностью и являются попыткой отвлечь внимание международного сообщества от "своих мерзких действий в Украине".

"В этом нет никакой правды. Вы видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань невероятной стойкости украинцев... Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", – сказал он.

Российские заявления о "ядерном компоненте" Украины

Утром 24 февраля Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерной или так называемой "грязной" бомбы. Никаких доказательств этих утверждений традиционно для Кремля предоставлено не было.

После этого заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев разразился истерическими угрозами, заявив о возможности применения Россией ядерного оружия против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

Во второй половине дня во время заседания коллегии ФСБ России сам Путин также заявил о якобы возможности применения Украиной "ядерного компонента" против РФ, однако никаких подтверждений этих слов также представлено не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля в Службе внешней разведки Российской Федерации заявили, что Запад якобы работает над сценарием, при котором появление ядерного оружия у Украины будет выглядеть как результат собственных разработок Киева. В Кремле и МИД РФ назвали такие шаги "безумием" и пригрозили эскалацией.

